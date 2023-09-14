Советовал "снять кастрюлю с головы": скандал с охранником в Харькове, который не хотел говорить по-украински, получил новый поворот. Видео

В Харькове охранник супермаркета Мetro на проспекте Гагарина устроил скандал, потому что он "не обязан разговаривать на украинском языке". Посетительнице, которая просила соблюдать языковой закон, мужчина посоветовал "снять кастрюлю с головы".

Соответствующее видео 13 сентября Марья Уманская обнародовала в Facebook. На следующий день, 14-го числа, компания сообщила посетительнице, что уволила сотрудника. Также от имени магазина женщине принесли извинения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Украинка сняла на камеру часть ссоры. Видео начинается с того, что посетительница требовала у охранника извиниться перед ней и перед ее мужем.

"Вот так сегодня мне в супермаркете Мetro на Гагарина посоветовали "снять кастрюлю с головы" за то, что я требовала общаться на украинском. Предшествовал этому ряд событий, которые в конце концов привели к конфликту, но вот это – апофеоз", – написала она в соцсети.

Мужчина пытался уйти от камеры, говорил, что ничего никому не обязан. На аргументы о законе он сказал: "Вызывай полицию. Пусть рассказывают мне закон".

Позже Уманская сообщила, что пообщалась с охранной фирмой-подрядчиком. Мужчину уволили с "черной меткой" – это означает, что в охранных структурах он работать больше не будет.

Компания Мetro заверила, что проведет дополнительные разъяснения со своими работниками.

Уманская подчеркнула, что все равно напишет заявление в полицию по статье 161 УКУ.

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