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Советовал "снять кастрюлю с головы": скандал с охранником в Харькове, который не хотел говорить по-украински, получил новый поворот. Видео

Дарья Дурова
Новости. Общество
2 минуты
3,5 т.
Скандал в супермаркете

В Харькове охранник супермаркета Мetro на проспекте Гагарина устроил скандал, потому что он "не обязан разговаривать на украинском языке". Посетительнице, которая просила соблюдать языковой закон, мужчина посоветовал "снять кастрюлю с головы".

Соответствующее видео 13 сентября Марья Уманская обнародовала в Facebook. На следующий день, 14-го числа, компания сообщила посетительнице, что уволила сотрудника. Также от имени магазина женщине принесли извинения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Охранник супермаркета по имени Дмитрий
Видео дня

Украинка сняла на камеру часть ссоры. Видео начинается с того, что посетительница требовала у охранника извиниться перед ней и перед ее мужем.

"Вот так сегодня мне в супермаркете Мetro на Гагарина посоветовали "снять кастрюлю с головы" за то, что я требовала общаться на украинском. Предшествовал этому ряд событий, которые в конце концов привели к конфликту, но вот это – апофеоз", – написала она в соцсети.

Мужчина пытался уйти от камеры, говорил, что ничего никому не обязан. На аргументы о законе он сказал: "Вызывай полицию. Пусть рассказывают мне закон".

Советовал "снять кастрюлю с головы": скандал с охранником в Харькове, который не хотел говорить по-украински, получил новый поворот. Видео

Позже Уманская сообщила, что пообщалась с охранной фирмой-подрядчиком. Мужчину уволили с "черной меткой" – это означает, что в охранных структурах он работать больше не будет.

Компания Мetro заверила, что проведет дополнительные разъяснения со своими работниками.

Уманская подчеркнула, что все равно напишет заявление в полицию по статье 161 УКУ.

Советовал "снять кастрюлю с головы": скандал с охранником в Харькове, который не хотел говорить по-украински, получил новый поворот. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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