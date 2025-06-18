Совет Оружейников призывает ВРУ поддержать законопроект 11533 о новых стандартах безопасности для публичных данных ОПК на время войны

На этой неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении законопроект №11533 - документ, который временно ограничивает публичный доступ к ряду чувствительных данных в государственных реестрах. Этот ПЗУимеетцелью временно ограничить публичный доступ к чувствительной информации, которая прямо или косвенно позволяет идентифицировать местонахождение, активы и технические характеристики предприятий, работающих на оборону.

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Украина заслуженно считается лидером по открытости публичной информации. Но в условиях войны часть этих данных несет реальную угрозу.

Через открытые реестры сегодня можно получить:

•юридическийадрес предприятия - нередко это реальное расположение цехов и производственных площадок;

•кадастровыеномера и координаты объектов - в сочетании с Google Maps это фактическая маркировка объекта;

• судебные дела с деталями споров, поставок и контрагентов;

• техническиепараметры продукции, схемы и чертежи из реестров патентов или Prozorro.

Эти данные являются источником так называемой "публичной разведки" (OSINT), которую активно использует враг для планирования кибератак, дроновых налетов и ракетных ударов.

В ряде случаев, о которых официально не сообщается, перед атаками на объекты в тылу наблюдалась аномальная активность по запросам к госреестрам и открытым данным. Это - прямая угроза.

"На третий год войны оставлять открытыми координаты оборонительных объектов - это не о прозрачности. Это о безответственности. Мы не можем позволить, чтобы публичные реестры продолжали работать как карта целей для врага. Закон 11533 - это не ограничение, а защита. Он не о цензуре, а о маскировке. Мы не сворачиваем открытость - мы адаптируем ее к реальности войны. Это минимальный, разумный шаг, чтобы сохранить производство, людей и нашу обороноспособность", - заявил исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.

В чем суть законопроекта?

Законопроект №11533 устанавливает временное ограничение доступа к части публичных данных в государственных реестрах - на период действия военного положения и один год после его завершения.

Исключительно для ОПКограничиваетсядоступ к информации, которая позволяет идентифицировать технологии, продукцию и связи предприятий, производящих или поставляющих оружие, технику, боеприпасы, системы связи, БПЛА и другие средства обороны:

•Техническиеописания, чертежи и характеристики продукции оборонного назначения:

- в тендерной документации (Prozorro);

- в патентных заявках и реестрах;

- в реестрах авторских прав.

• Судебные решения, в которых раскрываются:

- специфика продукции;

- логистические детали;

- споры между поставщиками;

- или другая информация, которая может прямо или косвенно указать на оборонный контракт или локацию.

Всем юридическим лицам временно закрывается доступ к геолокационным и имущественным данным, которые могут быть использованы как индикаторы для вражеской аналитики или ракетных ударов:

•Фактическиеадреса местонахождения (производство, склады, офисы);

•Координаты объектов недвижимости;

•Кадастровыеномера земельных участков.

Такой подход - это цифровая маскировочная сетка: чтобы враг не смог вычислить оборонное предприятие по "отсутствию" его в публичных базах.

В противном случае именно отсутствие публичных данных об определенной компании уже стало бы маркером ее вовлеченности в военные контракты - что только ухудшило бы ситуацию.

Важно: Законопроект не отменяет прозрачность и не создает возможности для коррупции. Наоборот, остается открытым:

•контроль за бюджетными расходами;

•доступ к декларациям должностных лиц;

•информация о бенефициарах и структуре собственности;

•большинство элементов открытых тендеров (кроме геолокации).

Также предусмотрено ограниченное во времени действие - только на период действия военного положения и год после его завершения.

Это - временный инструмент, направленный на снижение рисков для безопасности предприятий и сохранения национального производства вооружений в условиях войны.

Справка:Законопроект№11533 был подан в Верховную Раду в августе 2024 года. Поддержан рядом экспертов по вопросам обороны, кибербезопасности и цифровой политики. Ожидается к голосованию во втором чтении 19 июня 2025 года.