Состоится новый практический вебинар для родителей от Фонда Рината Ахметова
Приглашаем приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к вебинару "Детские страхи и способы их коррекции" в формате "Теплые встречи", который проводится Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".
Дата и время: 8 августа (четверг) 2024, 14:00-16:00, платформа Teams.
Зарегистрируйтесь на встречу по ссылке.
Спикером вебинара станет психолог Наталья Коренда.
Дети часто испытывают страхи – и это нормально. Однако если ребенок слишком интенсивно испытывает негативную эмоцию, нужно вмешательство взрослых. О том, как помочь детям преодолеть страх, речь пойдет во время онлайн-встречи. В течение вебинара специалист вместе со слушателями рассмотрит различные виды детских страхов, причины их возникновения и методы коррекции.
В частности, поговорим о следующем:
– откуда берутся детские страхи и как они влияют на развитие ребенка?
– страхи детей на разных этапах развития;
– чем страх отличается от стресса и тревоги?
– чего нельзя говорить ребенку, чтобы не провоцировать его скрытые страхи;
– частые ошибки родителей при наказании, которые влекут за собой развитие страхов ребенка;
– техники и методы преодоления страхов. Как научить ребенка самостоятельно работать со своими страхами?
Ждем на мероприятии!