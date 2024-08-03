Состоится новый практический вебинар для родителей от Фонда Рината Ахметова

Приглашаем приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к вебинару "Детские страхи и способы их коррекции" в формате "Теплые встречи", который проводится Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".

Видео дня

Дата и время: 8 августа (четверг) 2024, 14:00-16:00, платформа Teams.

Зарегистрируйтесь на встречу по ссылке.

Спикером вебинара станет психолог Наталья Коренда.

Дети часто испытывают страхи – и это нормально. Однако если ребенок слишком интенсивно испытывает негативную эмоцию, нужно вмешательство взрослых. О том, как помочь детям преодолеть страх, речь пойдет во время онлайн-встречи. В течение вебинара специалист вместе со слушателями рассмотрит различные виды детских страхов, причины их возникновения и методы коррекции.

В частности, поговорим о следующем:

– откуда берутся детские страхи и как они влияют на развитие ребенка?

– страхи детей на разных этапах развития;

– чем страх отличается от стресса и тревоги?

– чего нельзя говорить ребенку, чтобы не провоцировать его скрытые страхи;

– частые ошибки родителей при наказании, которые влекут за собой развитие страхов ребенка;

– техники и методы преодоления страхов. Как научить ребенка самостоятельно работать со своими страхами?

Ждем на мероприятии!