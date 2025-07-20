Солнце придется поискать: синоптики назвали регионы, где в понедельник будет теплее 30°C

Погода в Украине в понедельник, 21 июля, будет в основном пасмурной, в большинстве областей возможны кратковременные дожди. В то же время на юге и юго-востоке ожидается жара до +34 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что в понедельник будет переменная облачность.

Местами по Украине кратковременный дождь, гроза (кроме южной и юго-восточной частей).

Ветер 21 июля ожидается западный и юго-западный, от 7 до 12 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов, на юге и востоке страны прогнозируют до +22.

В то же время днем по Украине от +23 до +28 градусов. На Закарпатье, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют днем жару от +29 до +34 градусов.

На Киевщине и в Киеве в понедельник также будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, по области гроза. Температура в ночи от +14 до +19 градусов, в течение дня от +23 до +28. На территории столицы ночью от +15 до +17, днем от +25 до +27 градусов.

Также синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях – в первой половине 21 июля на реке Днестр в створе гидрологического поста г.Залищики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимального уровня воды низкого дождевого паводка высотой уровня 300-350 см над нулем поста (уровень воды на 8 ч 20 июля составлял 279 см), с максимальным прогнозируемым расходом воды в пределах 200-300 м3/с, без негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе большую часть территории Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурных рекордов в этом году не предвидится.

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