'Сохранение связи с украинцами по миру': в правительстве разъяснили, как будет работать закон о множественном гражданстве

Законопроект №11469 о множественном гражданстве в Верховной Раде Украины на данный момент принят за основу. В Министерстве национального единства отметили, что наша страна нуждается во внедрении этого института, так как он предусматривает восстановление и сохранение связи с украинцами по миру.

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Также это один из инструментов, который поможет сохранить будущее нации. Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр Украины – министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Он опубликовал инфографику о том, что предусматривает законопроект №11469, который регулирует вопрос внедрения множественного гражданства.

Для граждан Украины будущий закон предусматривает легализацию в случае имеющегося иностранного гражданства, а также официальное право получить иностранное гражданство, не отказываясь от своего.

В то же время если гражданин Украины имеет другой паспорт, в Украине он признается только украинским гражданином.

Для иностранцев закон предусматривает возможность получить гражданство Украины по этническому происхождению по упрощенной процедуре. Также среди основных положений – право приобретения гражданства Украины по новой процедуре. Кроме того, они смогут получать украинское гражданство, не отказываясь от своего (кроме гражданства страны-агрессора).

По упрощенной процедуре иностранцы смогут приобретать гражданство Украины и в случае службы в украинской армии. Также приобретение возможно, если человека преследуют по политическим причинам в его стране.

Также в министерстве опровергли ряд мифов о законопроекте. Он не отменяет требований по знанию украинского языка, истории и Конституции. Множественное гражданство будет разрешено по четко установленным правилам – в частности, перечень стран будет ограничен и контролируемый с учетом безопасности и интересов Украины.

Для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено и в дальнейшем. Также закон не меняет действующее земельное законодательство.

Напомним: летом 2024-го года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ в частности определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

17 декабря того же года народные депутаты поддержали этот законопроект за основу – за соответствующее решение проголосовали 247 народных избранников. Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит предложения и замечания к документу.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на название законопроекта – о введении в Украине института множественного гражданства – он скорее предусматривает более комплексное регулирование этого вопроса, а также поощрение множественного гражданства для определенных групп украинских и иностранных граждан. Об этом сказал народный депутат Владимир Вятрович.

Он отметил, что этот документ имеет целью позволить украинцам, которые являются сейчас гражданами иностранных государств (кроме России), стать гражданами Украины, и одновременно сохранить предыдущее гражданство.

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