Служба 112 приняла уже более 20 тысяч обращений об отсутствии тепла, света и воды, – Клименко

Более 20 тысяч заявок относительно проблем с поставками тепла, электроэнергии, воды и газа в дома граждан обработали операторы службы 112. Больше всего обращений – почти 15 тысяч – поступило из столицы и Киевской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам главы МВД, сейчас самая сложная ситуация остается в Киеве. Массированные российские удары по критической инфраструктуре в условиях сильных морозов имеют целенаправленный характер и нацелены против гражданского населения.

"Российские удары по критической инфраструктуре при таком морозе – это геноцидное намерение, целенаправленное лишение миллионов людей базовых условий жизни зимой. Россия намеренно бьет, чтобы страдали гражданские люди", – подчеркнул Игорь Клименко.

Министр сообщил, что тысячи специалистов сейчас привлечены к восстановительным работам. Спасатели ГСЧС проводят аварийные мероприятия на объектах, подвергшихся российским атакам, чтобы как можно быстрее вернуть людям базовые коммунальные услуги.

"В Киеве более 1300 пунктов несокрушимости предоставляют людям места для обогрева, зарядки гаджетов и доступа к интернету. Также как пункты несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений)", – отметил глава ведомства.

Кроме того, ГСЧС развернула более 90 палаток обогрева, где граждан принимают спасатели и работают психологи. Еще 30 подразделений полиции в Киеве выполняют функции пунктов обогрева.

"Полицейские и спасатели привлечены также к проверке реагирования на обращения людей на номер 112. К сожалению, не на все запросы можно отреагировать в кратчайшие сроки – соответствующие службы делают все возможное, чтобы возобновить поставки", – сообщил министр.

Узнать, где ближайший пункт несокрушимости или обогрева, можно по номеру 112 или в приложении Дія.

"И напоминаю о приложении 112 Ukraine. Уже более 55 тысяч загрузок на эту минуту. В приложении можно обратиться в 112 даже без мобильной связи. Вам нужен только WI-FI, доступ к которому есть в пунктах несокрушимости или других общественных заведениях. Загружайте и авторизуйтесь заранее", – обратил внимание Игорь Клименко.

В МВД призывают украинцев поддерживать друг друга и не оставаться наедине с проблемами:

"Обращайтесь по номеру 112 или приходите в пункты несокрушимости и палатки обогрева ГСЧС. Вместе пройдем этот сложный период", – добавил глава ведомства.