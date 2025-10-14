Скорые уже на фронте: военные получили новую помощь от Фонда Порошенко и американской Ukraine Focus

Два десятка медицинских эвакуационных машин для бригад Сил ТрО, которые приобрели Фонд Порошенко совместно с американской волонтерской миссией Ukraine Focus, уже на фронте.

Видео дня

Об этом пятый президент сообщил в соцсетях.

"Пока идет активная работа на Парламентской ассамблее НАТО, наши друзья из Ukraine Focus во главе с Броком Бирманом уже доставили скорые украинским воинам. В течение недели большая волонтерская команда развозила машины по подразделениям Вооруженных сил Украины, а сегодня – финальный день распределения. Как и обещали, более 20 автомобилей уже в распоряжении войск ТрО", – пишет Порошенко.

"Это уже пятнадцатая миссия команды Ukraine Focus в Украину и третья в активном взаимодействии с Фондом Порошенко. Этому сотрудничеству очень поспособствовала наша "Солидарная Молодежь", в частности Александр Решетков, который активно помогает команде Брока в Украине", – написал Петр Порошенко.

"На этот раз в Украину прибыло 28 машин, среди которых не только кареты скорой помощи, но и внедорожники, которые очень необходимы по всей линии фронта. Главная цель нашего сотрудничества – сохранить как можно больше жизней. По словам самих военных, одна такая скорая на фронте спасает около 250 раненых ежемесячно, а десять скорых – около 2 500. Это означает, что еще больше украинских воинов будут иметь шанс на спасение и быструю эвакуацию с поля боя", – отмечает лидер партии.

"Волонтеры Ukraine Focus приехали в Украину не только из Соединенных Штатов Америки, но и из стран Европейского Союза, Австралии и даже Южной Африки. Это пример качественного сотрудничества Украины и наших друзей со всего мира на уровне волонтеров, благотворителей и бизнеса. Вот что такое настоящее единство мира", – резюмирует Порошенко.

Ukraine Focus – это волонтерская организация, которая начинала с 14 машин для фронта, а сегодня уже поставила более 400 автомобилей. В мае этого года 22 машины скорой помощи получили бригада ТрО ВСУ и медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры". Машины были куплены во Франции, к финансированию проекта присоединился и Фонд Порошенко.

В июле стало известно, что Фонд Порошенко расширяет сотрудничество с американской миссией Ukraine Focus. Петр и Марина Порошенко тогда приняли решение выделить 4 млн грн для расширения работы американской миссии в Украине. "Ежемесячно Ukrainе Focus доставляет в Украину автомобили, в частности скорую помощь. Потому что, к сожалению, мы имеем потери. Когда мы встречались в подземном госпитале в нескольких километрах от линии фронта, то они просили одно: дайте медэваки! Дайте бронированные медэваки, дайте пинцгауэры, дайте пикапы, дайте любые авто, которые спасают жизни", – рассказал Порошенко о насущных потребностях военных.