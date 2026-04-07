Сколько украинцев считают себя православными и к какой церкви причисляют: результаты опроса

Религиозная идентичность украинцев продолжает меняться на фоне войны, общественных трансформаций и переосмысления ценностей. Несмотря на то, что большинство граждан и дальше считают себя православными, эта доля постепенно сокращается.

Видео дня

Зато растет количество людей, которые не относят себя ни к одной религии или определяются как атеисты – и эта тенденция становится все более заметной. Об этом свидетельствует новый социологический опрос КМИС.

Сколько украинцев считают себя православными

В 2025 году 63% респондентов определяли себя православными, тогда как тех, кто считает себя атеистами, стало 16%.

Среди украинцев, которые идентифицируют себя как православные, в обычном мониторинговом варианте 80% выбирают ПЦУ, 5% – УПЦ, а 15% просят причислить себя к "просто православным".

Если сразу зачитать вариант "просто православные", их доля возрастает до 34%, при этом ПЦУ теряет долю и снижается до 64%, а УПЦ – до 2%.

Если не зачитывать дополнительную информацию и указывать только руководителей церквей, 54% выбирают ПЦУ, 12% – УПЦ, а 34% просят причислить себя к "просто православным". При этом, если сразу зачитать вариант "просто православные", их доля возрастает до 56%, а ПЦУ и УПЦ теряют проценты.

Региональные и возрастные особенности

Во всех регионах большинство респондентов относит себя к православным.

На Западе чаще причисляют себя к ПЦУ и УГКЦ, где 19% относит себя к греко-католической церкви, тогда как на Востоке растет доля тех, кто определяет себя с УПЦ МП – до 10% среди всех респондентов региона.

Если считать вместе атеистов, агностиков и тех, кто не причисляет себя ни к одной религии, среди молодежи 18–29 лет таких 34%, среди 30–44 лет – 19%, среди 45–59 лет – 16%, а среди людей 60+ – 12%.

Отношение к УПЦ МП

Среди православных респондентов 65% не смогли четко оценить церкви. Среди тех, кто дал ответ, 23% подчеркивали связи УПЦ МП с Россией или подчинение Московскому Патриархату, тогда как 9% отмечали различные патриархаты, календари и язык, преимущественно более нейтрально.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.