Сколько священников получили бронь от мобилизации: статистика Госэтнополитики

Менее чем за месяц процедуру бронирования от мобилизации прошли 2285 священников, которые являются руководителями религиозных организаций. Бронирование священнослужителей было начато 27 июня.

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Такую статистику предоставила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина", которое подавало запрос.

"Информируем, что 27.06.2025 ГЭСС было начато осуществление бронирования священнослужителей-руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату предоставления этого ответа процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций", – говорится в ответе Госэтнополитики.

Также в ведомстве отметили, что на сегодня 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кабинет министров предусмотрел возможность бронирования священнослужителей религиозных организаций 26 декабря 2024 года. Бронированию подлежат священнослужители по перечню должностей, который утвердила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. А именно священники, которые являются официально зарегистрированными руководителями религиозных организаций и которые работают в религиозных организациях на условиях трудового договора.

Определено также, что на юридические лица – религиозные организации не распространяется требование о зарплате 20 тысяч грн, которая есть для критически важных предприятий, работников которых могут забронировать.

Напомним, что три года священнослужители практически не подлежали призыву. Но 26 декабря 2024 года Кабинет министров Украины своим постановлением №1498 возобновил порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, добавив в перечень новую категорию граждан – священнослужителей. Государственная служба по этнополитике и свободе совести 5 февраля издала соответствующий приказ, и документ вступил в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили критерии для бронированиясвященнослужителей от мобилизации во время военного положения. Под него попадают священники, которые являются официально зарегистрированными руководителями религиозных организаций и которые работают в религиозных организациях на условиях трудового договора.

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