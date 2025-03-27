Три года не подлежали призыву: сколько священников может пополнить ряды ВСУ и на каких должностях они будут служить

Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины определила, какие религиозные организации могут считаться критически важными, и утвердила критерии для бронирования от мобилизации священнослужителей.

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Сколько батюшек могут пополнить ряды ВСУ и на каких они смогут служить должностях, рассказывает OBOZ.UA.

Три года священнослужители были практически неподвластны призыву

Еще 26 декабря 2024 года Кабинет министров Украины своим постановлением № 1498 обновил порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, включив в перечень новую категорию граждан – священнослужителей. Государственная служба по этнополитике и свободе совести 5 февраля издала соответствующий приказ, и вот документ вступил в силу.

Тут необходимо отметить, что бронь для священнослужителей ввели не потому, что до этого, более трех лет полномасштабной войны с Россией, их нещадно призывали в армию и пришло время сохранять ценные кадры. Наоборот, власть вот только-только осмелилась привлечь к выполнению конституционного долга эту прослойку граждан Украины.

Но если есть призыв, соответственно, должна быть и бронь. Как и всем работникам украинских предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. (В данном случае слово "экономика" можно опустить.)

"У нас государство до последнего времени просто как-то "на цыпочках" стояло перед религиозными организациями (подавляющая часть которых до сих пор принадлежит УПЦ МП). И боялось их как-то обидеть. Вспомним только эпопею с принятием закона о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Насчет мобилизации – священники если и шли в армию, то по собственному желанию, особенно священники ПЦУ. А в основном как-то договаривались с местной властью, и ТЦК их не трогали. Но теперь все вошло в конституционное русло", – говорит OBOZ.UA заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

По ее мнению, если бы постановление Госслужбы по этнополитике относительно мобилизации и бронирования вышло год назад, то это здорово бы облегчило ситуацию с принятием закона о запрете РПЦ. И ситуацию вокруг Печерской лавры – тоже.

"Там было около 400 молодых крепких монахов, а также священников, многие из которых препятствовали возвращению православной святыни в лоно Украины. А сейчас там и мобилизовать некого – остались около сорока монахов преклонного возраста, которым и уезжать-то некуда", – рассказывает религиовед.

Убивать и защищать – это немного разные вещи

Согласно критериям, установленным Государственной службой по этнополитике и свободе совести, религиозная организация признается критически важной, если одновременно отвечает следующим критериям:

– в Едином госреестре содержатся сведения об идентификационном коде юридического лица, а запись о государственной регистрации внесена в госреестр не позднее 26 декабря 2024 года;

– религиозная организация не включена в список религиозных организаций, связанных с Россией, и не размещается на временно оккупированной территории Украины;

– религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций и представила отчет об использовании доходов за предыдущий налоговый период.

Насчет бронирования от мобилизации, то его могут получить священнослужители, которые являются руководителями религиозных организаций, центров, обществ, монастырей, духовных учебных заведений, а также их заместители.

Важный момент – священнослужители, чтобы иметь право на бронирование от мобилизации, должны работать в религиозных организациях на условиях трудового договора. То есть работать не просто по велению души, а на ставке.

"В УПЦ МП сейчас более 12 тысяч священников, в ПЦУ – около 8 тысяч. В других религиозных конфессиях – может еще пара тысяч. То есть всех, кого могут мобилизовать, – порядка 20 тысяч человек. Это если исключить мужчин старше 60 лет. Надо еще понимать, что бронировать будут только тех руководителей религиозных организаций и их замов, кто сидит на зарплате. А таких процентов двадцать. Так что мобилизационный потенциал нормальный", – говорит Людмила Филипович.

Что касается должностей мобилизованных священнослужителей, то военным капелланом сможет служить далеко не каждый.

Дело в том, чтобы стать капелланом, священнику необходимо светское образование, а не только духовное. Они же офицеры. Кстати, по этой причине – нет светского образования – количество капелланов в ВСУ сократилось сейчас до четырехсот человек. Два года назад было семьсот.

Надо отметить, что в настоящее время в ВСУ пятнадцать капелланов – баптисты. Это можно только представить, сколько сейчас в армии баптистов, которые имеют право не служить по религиозным убеждениям.

Как рассказывает Людмила Филипович, многие баптисты стали несколько иначе трактовать заповеди: они идут на фронт не убивать, а защищать. А это религией не возбраняется.