Сколько минут варить яйца, чтобы сохранить их пользу и зачем добавлять лимон в воду: делимся полезными кулинарными советами
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Вареные яйца – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок и просто как самостоятельное блюдо. Но, очень важно знать, что самые полезные вареные яйца, по мнению специалистов, это с жидким желтком. А для того, чтобы они хорошо чистились, кулинары советуют добавить в воду лимон, соль.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и сколько варить яйца и, что добавить в вводу, чтобы скорлупа снималась одним движением.
Сколько варить яйца
Налейте в кастрюлю воду и доведите до активного кипения. После опустите в воду яйца и варите в зависимости от того, какой результат вы хотите.
- всмятку (жидкий желток): 4 минуты
- в мешочек (кремовый желток): 5-6 минут
- вкрутую (плотный желток): 9-10 минут
Что добавить в воду, чтобы яйца хорошо чистились и скорлупа не треснула
- чтобы скорлупа не треснула, добавьте чайную ложку соли.Д
- добавьте в кипящую воду кусочек лимона.
Охлаждение
Достаньте яйца шумовкой и сразу отправьте их в миску с ледяной водой на 10-15 минут.
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