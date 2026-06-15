Сколько минут варить яйца, чтобы сохранить их пользу и зачем добавлять лимон в воду: делимся полезными кулинарными советами

Вареные яйца – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок и просто как самостоятельное блюдо. Но, очень важно знать, что самые полезные вареные яйца, по мнению специалистов, это с жидким желтком. А для того, чтобы они хорошо чистились, кулинары советуют добавить в воду лимон, соль.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и сколько варить яйца и, что добавить в вводу, чтобы скорлупа снималась одним движением.

Сколько варить яйца

Налейте в кастрюлю воду и доведите до активного кипения. После опустите в воду яйца и варите в зависимости от того, какой результат вы хотите.

всмятку (жидкий желток): 4 минуты

в мешочек (кремовый желток): 5-6 минут

вкрутую (плотный желток): 9-10 минут

Что добавить в воду, чтобы яйца хорошо чистились и скорлупа не треснула

чтобы скорлупа не треснула, добавьте чайную ложку соли .Д

.Д добавьте в кипящую воду кусочек лимона.

Охлаждение

Достаньте яйца шумовкой и сразу отправьте их в миску с ледяной водой на 10-15 минут.

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