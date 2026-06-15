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Сколько минут варить яйца, чтобы сохранить их пользу и зачем добавлять лимон в воду: делимся полезными кулинарными советами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились
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Вареные яйца – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок и просто как самостоятельное блюдо. Но, очень важно знать, что самые полезные вареные яйца, по мнению специалистов, это с жидким желтком. А для того, чтобы они хорошо чистились, кулинары советуют добавить в воду лимон, соль. 

Идеально сваренные яйца

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и сколько варить яйца и, что добавить в вводу, чтобы скорлупа снималась одним движением.

Как правильно варить яйца

Сколько варить яйца 

Налейте в кастрюлю воду и доведите до активного кипения. После опустите в воду яйца и варите в зависимости от того, какой результат вы хотите.

  • всмятку (жидкий желток): 4 минуты
  • в мешочек (кремовый желток): 5-6 минут
  • вкрутую (плотный желток): 9-10 минут

Что добавить в воду, чтобы яйца хорошо чистились и скорлупа не треснула

Что добавить в воду при варке яиц
  • чтобы скорлупа не треснула, добавьте чайную ложку соли
  • добавьте в кипящую воду кусочек лимона.

Охлаждение

Достаньте яйца шумовкой и сразу отправьте их в миску с ледяной водой на 10-15 минут.

Как правильно охлаждать яйца

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