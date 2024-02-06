Посмотрев на тот психоз, который раздувает российские геббельсовские пропагандисты из каждого утюга, включая министерство иностранных дел, спикеров помойных каналов всех уровней по поводу того, что украинцы сами убивают своих же военных, уже нельзя просто пройти и промолчать, покрутив пальцем у виска, - мол, чего можно было снова хотеть от дубиноголовых попьянезачатых лаптей, чему удивляться.

Сразу хочу предупредить обвинителей-защитников "человеческого достоинства", познателей "элементов евгеники", поборников теории "они ведь тоже люди" - вам сейчас не сюда. Вам в Бучу, Бородянку, Капитановку, Лиман и Гостомель, на Житомирскую трассу первых двух месяцев, в окоп на нуле, чтобы первыми увидеть ужасы пыточных застенков и братских могил мирных украинских граждан на освобожденных деоккупированных территориях, - и это для начала, потом неплохо бы было по новой за парту, а затем - сюда.

Каковы бы ни были причины крушения или сбития самолёта Ил-76 над Белгородской областью, с украинскими военнопленными или без таковых на борту, готовыми к обмену или не готовыми, с боеприпасами, запасными частями, снаряжением, группами генералов ФСБ или Генштаба России - сути дела это не меняет. Причем не меняет никогда.

Дело в том, что, к сожалению, украинцам приходится иметь дело в этой войне с той самой Москвой, как бы не называлась на данный момент страна, которую она возглавляет. Правда, кроме Москвы, перманентно эти людские отбросы кучкуются и возле Санкт-Ленинграда или Питера, но сути дела это не меняет. Обратимся к историческим корням этой мерзости, носящей в данный исторический момент официальное название российская федерация.

Как уже не один раз было сказано, ни одним автором исследовано, нынешние "русский" народ в большей своей части произошёл от племен, описанным как "андрофаги" еще "отцом истории" Геродотом. В переводе с древнегреческого андрофаги (Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) — человек, φάγος — поедающий) - это людоеды или каннибалы. Геродот пишет, что у андрофагов были самые дикие обычаи среди соседей скифов, у них не было ни прав, ни законов. Ой, как же это неожиданно. У них и сейчас их нет, и не было никогда. Насилие и вранье - единственное их "действующее законодательство".

В этом и заключается глубинная суть всего, что связанного с этими как бы людьми, несущими свою сущность сквозь поколения и столетия исторического цивилизационного развития общества - сути "русского" народа это не поменяло. Любой социум, который продуцирует под своей властью Москва или Петербурга по своей сути это общество насилия. О насилии в российской семье, в российских детских и учебных заведениях, общественных институтах, СМИ и кинематографе, структурах в локализованных пространствах, таких как пенитенциарная и армейская структура, силах правопорядка и правосудия, если их вообще можно так назвать в этой стране, до межличностных отношений и отношений государства к гражданину, - не писал, говорил и снимал только слепой.

Это общество, в котором не признаются ни нормы морали, ни нормы права, в том числе и международного права, ратифицированного органами представительской и исполнительной власти этой страны, здесь царит культ насилия, от морального и физического до сексуального, хамства и культурной деградации, - как основных элементов самоутверждения, тотального массового вранья на всех уровнях - от высшего руководства государством до воспитателей в детском саду и священников, служащих в тайной полиции, и декорированной под религиозный субъект. Россияне всегда говорят одно, думают другое, а поступают по-третьему. В их черепных коробках не возникает когнитивного диссонанса от такого растроения личности, оно впитано с молоком матери и отшлифовано веками, записано уже в их генетическом коде. Поэтому надежды перестроить массовый свод обычаев этих как бы людей, их извращенную ментальность, попытаться найти в них "хороших русских" - бесполезная трата времени и сил. Только полная изоляция и максимальное ограничение, эмбарго на все и тройной железный занавес. Только такие меры они понимают и только тогда начнут уважать тех, кто их применил. Только так, постепенно, до некоторых из них - не всех, не надо обманывать себя, возможно, прошу заметить, возможно, станут доходить принципы прав и свобод личности, неприкосновенности частной собственности, всеобщей законности, по которым живет и развиваются мировые цивилизованные демократии.

Но вернемся к многовековой людоедо-насильственнной сути россиян. Изначально, в этом обществе, нормы верховенства права нарушаются по отношению к своим гражданам. Стоит ли говорить, что они не будут никогда соблюдаться по отношению к гражданам других государств, а в особенности по отношению к тем, против кого их страной развязываются захватнические войны. При этом нету значения - эти люди гражданские или военнопленные. Сути отношения к ним со стороны русских фашиствующих оккупантов этот факт не меняет. Для любого агрессора, который приходит под русским, советским или российским флагом на чужую территорию потенциально эти граждане - просто объект для пыток, опытов, истязаний, насилия и убийства - просто кусок мяса, который права на жизнь уже не имеет. Причем о зверствах российских солдат, превзошедших нацистские преступления времен Второй мировой войны, знают в их обществе все, от их матерей, сестер, любимых жен до президента страны. БОльшая часть из них, радуется этим убийствам и издевательствам, изнасилованиям и пыткам, подстрекая и стимулируя своих родных - палачей. Но при предъявлении им неопровержимых доказательств зверств и массовых казней все они, подчеркиваю, все, будут врать и изворачиваться, требуя доказательств, при этом доказательства будут лежат у них прямо перед носом.

Это, с позволения сказать, "общество" - такие же садисты, как и те преступники, которые истязают и убивают людей в чужой стране. Не стоит жить в иллюзиях, откройте глаза уже. В их школах эти садисты и люди с явными психическими отклонениями, будут преподноситься учителями в качестве героев, отстаивающих мифические интересы России, почему-то на чужой земле, при этом с детских лет будет вдалбливаться в молодые неокрепшие мозги, мысль, об "защите Родины", только как-то особо упуская, что в данном и всех предыдущих случаях эта "защита" всегда начинается с нападения их страны первыми. А если этим "российским мальчикам-героям", попавшим в плен, либо в органы дознания предъявить доказательства их зверств, то реакция будет странной для нормального человека не из их общества - от простого непонимания ("ну и что тут такого?" и "я не понимаю сам как я это делал") и мямлить что-то невнятное до размазанных слез по лицу (понимаю, что плохо, но покажу раскаяние, может не накажут, не дай Бог так же). И стоит ли удивляться, что наблюдаемое в их семьях "бьет — значит любит" со временем превращается в пытаю и насилую, "выражаю братскую любовь и дружбу народов". Но все эти слова, касались, в основном, гражданского населения, которому выпало несчастье оказаться под оккупацией.

Как известно, правовыми ориентирами выяснения сущности пыток, как военного преступления, являются источники международного права и международного гуманитарного права, в частности – Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (далее – Конвенция против пыток) 1984 года, Женевская Конвенция (I) об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года (далее – ЖК I), Женевская Конвенция (II) об улучшении судьбы раненых, больных и лиц, потерпели кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 года (далее – ЖК II), Женевская Конвенция (III) об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года (далее – ЖК III), Женевская Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. (далее – ЖК IV), Римский устав МКС, решения МКС, Элементы преступлений МКС (англ. – ICC Elements of Crimes), решения международных ad hoc трибуналов, решения гибридных трибуналов, международные договоры и конвенции, международные обычаи и т.д.

И вот тут, отдельно, стоит поговорить о военнопленных. Кстати, для справки, к этой категории относятся не только военные, но и другие категории людей, которые подпадают под этот статус: правоохранители и гражданские, не участвующие в боевых действиях в рядах вооруженных сил, а вот наемники и шпионы, при некоторых обстоятельствах, к категории военнопленный не относятся. Но не суть. Сколько бы мы ни обращались к Женевским Конвенциям и 1929, и 1949 годов, ратифицированных в том числе Россией, сколько бы ни говорили о концепции Международного гуманитарного права, или законах и обычаях войны, о правилах ведения войны, определяющих права гражданских и военных, а также обращение сторон конфликта с военнопленными, сколько бы мы ни перечисляли гарантированных прав военнопленных, сколько бы мы ни говорили о гуманном обращении к военнослужащим в плену, о гражданском населении вместе ведения боевых действий, которое вообще ни при чём и не является комбатантом, и фактически никем с точки зрения механизма агрессии, - что бы мы не делали всем мировым сообществом - "русских" это не остановит никогда. Будут сотни Буч, Бородянок, Лиманов, известных и пока неизвестных населенных пунктов, где маньяки - садисты в форме российской армии и гвардии, грабили, пытали, издевались, калечили, ставили смертельные опыты, насиловали, убивали, расстреливали, снимая все на камеры мобильных телефонов, чтобы затем хвастаться в своем извращенном обществе своим резко поднявшимся статусом в иерархии насилия. Мы не будем копаться в поразительном количестве военных преступлений (уже более 52 тысяч зафиксировал Офис генерального прокурора Украины), совершенных российской армией против гражданского населения и военнопленных во время вооруженного конфликта, которые не могли не привлечь внимание всего международного сообщества. Не будем разбирать в чем они заключаются, а там все стартует от характера ведения боевых действий, фактов насилия, описанными выше, надругательства над телами до киднеппинга и геноцида украинцев.

Ладно, достаточно копаться в причинно-следственных связях прогрессирующего на протяжении многих веков психического расстройства, насилия в сторону извращенного садизма целого народа, которое давно стало нормой его жизни и поведения этого двуногого зверья, пришедшего убивать и пытать ради забавы, на нашу землю. Если кому-то эти слова покажутся чересчур жестокими и несправедливыми, то я напомню, что войну против Украины и действия кремлевского карлика с его приближенными дряхлеющими динозаврами поддержало более 86% населения выгребной федерации.

Не верится? Тогда давайте обратимся к истории.

Причем мы с вами не будем копаться в глубине веков, но все же отметим войны предков нынешних россиян против Украины. Так, еще в 1169 году князь Андрей, названный в России "боголюбским" организовал захват и разграбление Киева коалицией из 11 князей. Эта была первая война, тогда еще не московско-украинская, так как ярлык на основания города на речке Москва выдаст хан Золотой Орды Менгу-Тимур только в 1272 году, и не совсем владимирско-суздальско-киевская, поскольку, напомню, была коалиция Андрея и 11 князей, возглавивших свои северные княжества, на территории нынешней "центральной полосы России", но по сути первая война потомков андрофагов, создавших ядро т.н. "русских" против столицы Руси - Киева. Как вы думаете, чем она закончилась? Да все тем же. Разрушенный и сожженный до основания город, пытки и убийства мирных граждан, даже не сомневаюсь в изнасилованиях, грабежи и вывоз "на родину" всего чужого имущества, включая известную икону Вышгородской Божьей матери, которая теперь "Владимирская". Именно так в понимании российской тайной полиции, всю свою историю, маскирующуюся под церковь, должен выглядеть "святой благоверный князь Андрей Боголюбский" по факту убийца, насильник, разбойник, вор и разрушитель православных Киевских церквей. Руководство нынешнего филиала ФСБ - РПЦ открыто заявляет, цитирую: "Обращение к подвигу, жизни, примеру князя Андрея Боголюбского – один из прекрасных способов вернуть народу национальное самоуважение", а говоря о князе как о политике, который руководствовался православной верой, московское духовенство отмечает актуальность его опыта в наши дни. "Путь князя Андрея Боголюбского – это не путь прошлого, а путь для единственно возможного будущего России". Что поменялось? Все тоже вранье, все та же подмена понятий, все тоже ZVO [зло]- буквы - символы войны нынешней.

Не будем подробно останавливаться на войнах Москвы с Украиной, которая находилась в составе Великого княжества Литовского, Руського и Жемантийского, которому предшествовал захват Новгорода, Тверского княжества и Казанского ханства.

Вы думаете сущность уже тогда была какой-то другой? Или что-то меняется?

Кстати, просто необходимо отметить, что перед падением Новгородской земли в 1471 году в результате "битвы за объединение на реке Шелонь" (как вам красота шизофренической конструкции "битва за объединение"?) в Новгороде похозяйничал второй "великий российский святой" беклярбек Золотой Орды по имени Хура-Ага, он же верный пес Золотой Орды - кровный брат Чингисида Сартака Александр Невский, ничем в историю, кроме как "носы урезаша и очи выколаша всем от мала до велика в стольном граде Новгороде" за отказ платить дань Орде, так и не вошел. Кроме того был православным, потом мусульманином, под конец жизни стал католиком. И он тоже "святой" этой "церкви", которая , кстати, до своего основания другим убийцей - Иосифом Джугашвили в 1943 году, носила название РГКЦ. Такие ценности, такова суть и неизменный столетиями характер ведения войн. Но вернемся к войнам Москвы против Киева. Часто не своими руками. Продолжение в следующей части…