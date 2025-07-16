Ситуация пугает: спасатели бьют тревогу из-за количества людей, которые погибают на воде

С начала прошлого года на водных объектах Украины погибло 463 человека, из них – 41 ребенок. Эти цифры должны стать тревожным сигналом для каждого. Вода не прощает неосторожности.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Там отметили, что статистика поражает своей жестокостью и пугает даже самих спасателей.

"Ситуация на водоемах в Украине пугает. Только за последние сутки вода унесла жизни 12 человек. Среди них – ребенок 2016 г.р., который утонул на пляже "Аква Жур" в Харькове. Маленькая жизнь угасла в месте, которое должно быть безопасным и радостным", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ГСЧС, фатальные случаи зафиксированы в разных уголках страны – в Николаевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской, Ривненской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской областях и в Киеве.

Спасатели также рассказали о трагическом случае, который произошел в Винницкой области.

"Сегодня нашли тело 22-летнего жителя села Березовка Могилев-Подольского района, который трагически погиб на территории затопленного гранитного карьера. Во время отдыха парень нырнул в водоем и не выплыл на поверхность", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что поисковые работы продолжались почти двое суток. Погибшего нашли водолазы на глубине 11 метров с помощью подводного дрона.

14 июля спасатели сообщили, что за одни сутки на водоемах в Украине погибли семь человек. Из них двое детей. Еще трех человек удалось спасти.

Напомним, что 16 июля в Деснянском районе Киева в озере Верхнее Выгуровское обнаружили утопленника. Чтобы достать тело погибшего из воды, на место вызвали спасателей ГСЧС.

Ранее, в Запорожье двое друзей спасли подростка, который чуть не утонул. Студент Ждан Грядун и спасатель Даниил Прасолов отдыхали возле водоема, когда услышали крик о помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

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