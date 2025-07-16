В Киеве на Троещине в одном из озер обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии и фото

В Деснянском районе Киева в озере Верхнее Выгуровское обнаружили утопленника. Чтобы достать тело погибшего из воды на место вызвали спасателей ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 15 июля, в 21:21 к ним поступило сообщение о теле человека, которое находилось в Деснянском районе города на озере Верхнее Выгуровское.

"Прибыв на место, спасатели установили, что тело находилось на поверхности воды, на расстоянии 20 метров от берега. С помощью спасательного снаряжения тело мужчины было доставлено к берегу и передано следственно-оперативной группе", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

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