'Символично и очень больно': в день рождения прадеда умер правнук Ивана Франко

На Львовщине умер правнук выдающегося украинского писателя Ивана Франко Петр Галущак. Сердце мужчины остановилось в день рождения классика украинской литературы.

Петр Галущак посвятил жизнь сохранению наследия прадеда и донесению до украинцев слова и идей Ивана Франко. Трагическую весть сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Что известно

О смерти правнука Франко Петра Галущака стало известно в среду, 27 августа.

"Символично и очень больно одновременно: в день рождения Ивана Франко отошел в вечность его правнук – Петр Галущак. Он берег наследие своего великого прадеда и искренне заботился о том, чтобы как можно больше людей могли открыть для себя Франко, его слово и его идеи. Светлая память господину Петру. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Козицкий.

Трагическое известие подтвердил директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак. По его словам, причиной смерти Петра Галущака стала тяжелая болезнь.

"В день рождения прадеда отошел в Засвет правнук Ивана Франко, внук Петра Франко – Петр Галущак. В Боге, после тяжелой болезни, в ночь на 27 августа в 4-00 часов упокоился большой Поклонник Наследия Нагуевич, отец шестерых сыновей и главный вдохновитель Украинцев с Лозунгом "И Ты – Франко! И Мы все – Франки!" – отметил Лазорак.

Он добавил, что о времени прощания с Петром Галущаком его семья и Музей-усадьба Франко в Нагуевичах сообщат дополнительно.

