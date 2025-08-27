"Символично и очень больно": в день рождения прадеда умер правнук Ивана Франко
На Львовщине умер правнук выдающегося украинского писателя Ивана Франко Петр Галущак. Сердце мужчины остановилось в день рождения классика украинской литературы.
Петр Галущак посвятил жизнь сохранению наследия прадеда и донесению до украинцев слова и идей Ивана Франко. Трагическую весть сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Что известно
О смерти правнука Франко Петра Галущака стало известно в среду, 27 августа.
"Символично и очень больно одновременно: в день рождения Ивана Франко отошел в вечность его правнук – Петр Галущак. Он берег наследие своего великого прадеда и искренне заботился о том, чтобы как можно больше людей могли открыть для себя Франко, его слово и его идеи. Светлая память господину Петру. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Козицкий.
Трагическое известие подтвердил директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак. По его словам, причиной смерти Петра Галущака стала тяжелая болезнь.
"В день рождения прадеда отошел в Засвет правнук Ивана Франко, внук Петра Франко – Петр Галущак. В Боге, после тяжелой болезни, в ночь на 27 августа в 4-00 часов упокоился большой Поклонник Наследия Нагуевич, отец шестерых сыновей и главный вдохновитель Украинцев с Лозунгом "И Ты – Франко! И Мы все – Франки!" – отметил Лазорак.
Он добавил, что о времени прощания с Петром Галущаком его семья и Музей-усадьба Франко в Нагуевичах сообщат дополнительно.
Новость дополняется