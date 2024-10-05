Сильные дожди и похолодание: синоптик дала прогноз на воскресенье и посоветовала 'валяться' на диване. Карта

В воскресенье, 6 октября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди. Температура воздуха еще будет по-осеннему теплой.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В воскресенье на территорию Украины посетит циклон Finny с юго-запада, который принесет с собой дожди, а местами даже грозы.

Атмосферные фронты этого циклона охватят западные, северные, центральные области (кроме Днепра и его окрестностей), Одесщину и Николаевщину. В этих регионах ожидаются значительные осадки, которые могут иногда достигать уровня сильных дождей.

На востоке и юго-востоке страны погода остается сухой. Температура воздуха на западе снизится до +10…+16 градусов, на севере будет немного теплее – до +17…+22, а на остальной территории – +19…+25 градусов.

В Киеве тоже прогнозируют дожди, местами сильные, но после обеда осадки начнут ослабевать. В то же время температура будет достаточно комфортной – до +20 градусов. Однако уже в понедельник в столице похолодает.

"Завтра кто может лучше валяться на диване и слушать, как стучит дождь в окно. Кому дождя не будет - ждут дальше. Красивая осень продолжается", – добавила Диденко.

Напомним, ночью 1 и 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы наблюдались заморозки в диапазоне от 0 до -3°C. Снижение температуры ощутили Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В западные регионы Украины после теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

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