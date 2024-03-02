Серж Генсбур проявлял талант во всем, за что брался: был выдающимся поэтом, музыкантом, сценаристом, режиссером, актером. Когда Сержа Генсбура не стало, тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран сравнил его с поэтом XIX века Шарлем Бодлером. Журналист Роберт Чалмерс считал, что его лучшие песни стоят в одном ряду с композициями Джона Леннона, Пола Маккартни и Боба Дилана, а отголоски его творческой манеры и техники можно услышать во многих современных композициях, в частности – в работах Леонарда Коэна. Он назвал Генсбура "величайшим поп-музыкантом, которого когда-либо создавала Франция", и тут можно сделать только одно уточнение: честь его рождения – и как человека, и как художника – Франция должна по праву разделить с Украиной.

"Я никогда не забывал, что мог умереть в 1941, 42, 43 и даже 44-м годах"

Серж Генсбур – при рождении его звали Люсьен Гинзбург – был одним из близнецов (у него была сестра Лилиана), родился 2 апреля 1928 года в Париже в семье выходцев из Украины. Его отец, Иосиф Гинзбург, бежал от революции и гражданской войны из Харькова, а мать, Ольга, из Феодосии. Родители поощряли художественные таланты сына, которого в семье называли Лулу – когда мальчику исполнилось 13 лет, его зачислили в художественную школу на Монмартре.

Увы, годы отрочества, которые должны были стать самыми счастливыми в жизни Генсбура, были омрачены событиями Второй мировой войны. Париж был оккупирован нацистскими войсками и Гинзбурги, как евреи, не только подвергались гонениям (по закону они должны были носить на одежде звезду Давида), но и могли в любой день оказаться в концентрационном лагере. Иосиф Гинзбург обеспечивал семью, работая пианистом в ночных клубах, но комендантский час для евреев, который начинался в пять часов вечера, существенно сократил его доходы – бывали дни, когда семья голодала.

Пытаясь найти выход из сложившейся тяжелой ситуации, Иосиф бежал в так называемую свободную зону, в которой, спустя непродолжительное время, он смог выправить для жены и детей проездные документы на юг страны. Благодаря этому Гинзбурги уехали их Парижа и – в отличие от многих представителей своей национальности – избежали участи узников концлагеря. Впоследствии, став знаменитым, Генсбур сделал надпись под автопортретом на одной из своих пластинок: "Я никогда не забывал, что мог умереть в 1941, 42, 43 и даже 44-м годах".

Первый брак, первые шаги в музыке

В 1945 году вернувшись в Париж после войны Гинзбург-младший поступил в престижную Школу изящных искусств, где познакомился со своей первой женой Элизабет Левицки, которая работала моделью и была знакома со многими выдающимися художниками того времени. Они поженились в 1951 году, к тому времени Гинзбург решил пойти по стопам своего отца – попробовать себя в музыке. Его первые песни прозвучали в 1954 году, а их автор сдал экзамен в Общество авторов французских песен и взял себе творческий псевдоним: он сменил имя Люсьен на Серж, а фамилию Гинзбург – в честь знаменитого британского художника Гейнсборо – на Генсбур. Пару лет спустя он уже по вечерам играл на фортепиано в знаменитом парижском ночном клубе Milord L'Arsoille. Песни, которые он писал в то время, по словам автора его биографии Сильвии Симмонс, представляли собой "комбинацию элегантного джаза, классного экзистенциального бит-попа и французского шансона". Их исполняли популярные в то время певцы и певицы – Арно, Жюльет Греко, Франсуаз Арди, а некоторые из них поднимались на верхние позиции французских – и британских – чартов.

Постепенно стиль его песен стал другим – в них все больше и больше проявлялось влияние рок-музыки, также Генсбуру удалось выиграть "Евровидение", на котором певица-подросток Франс Галль исполнила его песню "Восковая кукла". Параллельно Генсбур снимался в кино, писал песни и музыку к кинофильмам.

Второй брак и бурный роман

Второй женой Генсбура, после того, как в 1957 году он расстался с Элизабет Левицки, стала дочь богатого бизнесмена, Франсуазой-Антуанеттой Панркрацци, отношения с которой начались с бурного и страстного романа. Несмотря на рождение двух детей, Наташи и Пола, их брак распался, продлившись чуть более двух лет.

А Серж за кулисами телевизионного шоу познакомился с Брижит Бардо, с которой у него завязались романтические отношения. Генсбур начал писать для актрисы песни, первая же из которых, "Бонни и Клайд", продемонстрировала новое – эротическое – звучание его песен. Их отношения продлились всего три месяца, после чего Бардо вынуждена была их оборвать – ее муж-миллионер пригрозил актрисе разводом, что повлекло бы за собой ограничение материального содержания, и Бардо сдалась.

"Я тебя люблю" – "Я тебя тоже нет"

Самым продолжительным – и скандальным – романом Генсбура стали его отношения с Джейн Биркин. Когда они познакомились, Джейн было всего 22 года, а Сержу – 40, к тому же, он состоял в отношениях с американской актрисой Марисой Беренсон, но ни его, ни ее это не смутило. Они встретились в Париже в 1968 году и расстались в 1980, но при этом так официально и не зарегистрировали свою связь. Именно с Биркин Генсбур записал самую знаменитую свою песню "Я тебя люблю" – "Я тебя тоже нет", завершающуюся имитирующими оргазм стонами. В 1971 году Джейн родила Сержу дочь Шарлотту, ставшую успешной французской актрисой и певицей и сыгравшая в фильме Клода Миллера "Дерзкая девчонка" – за нее она получила высшую кинематографическую премию Франции "Сезар".

После расставания с Биркин Генсбур, похоже, включил внутренний механизм самоуничтожения. Он вернулся к пороку, от которого страдал в прежние годы – к алкоголю, под влиянием совершал поступки, которые не красили его в глазах общества. Впрочем, чужое мнение ему было безразлично: Сержу ничего не стоило сказать пошлость в адрес Уитни Хьюстон, с которой он выступал на телевизионном шоу, а его пластинки и альбомы становились все более и более провокационными.

Из богемного образа жизни и бесконечной череды пьяных ночей Сержа на какое-то время выдернула его последняя любовь – Каролина фон Паулюс, более известная под прозвищем Бамбу. Она родила Генсбуру его четвертого ребенка – сына Люсьена, который появился на свет 5 января 1986 года.

"Его вдохновение выбивало почву из-под ног других авторов"

Серж Генсбур скончался 2 марта 1991 года в своем доме на улице Верней – он умер во сне, от сердечного приступа. Узнав об этом, Франция погрузилась в траур: флаги были приспущены, по телевизору показывали фильмы и видео с его участием, по радио звучали его песни, СМИ наперебой писали о том, какого человека потеряла страна… И после смерти Генсбура Джейн Биркин продолжала исполнять его песни, а другие его работы – в том числе, и кинематографические – заново открыло для себя новое поколение, среди которого много поклонников его таланта. Работавшая с Генсбуром певица Харди, говорила в интервью, что "его вдохновение было настолько богатым, что выбивало почву из-под ног других авторов песен – догнать и перегнать его было невозможно".