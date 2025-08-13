Сердце воина проиграло последний бой: от ранений умер Герой из Ивано-Франковской области. Фото

Защитник из Ивано-Франковской области Андрей Дыдык получил тяжелые ранения, защищая Украину от российских захватчиков. К сожалению, сердце воина остановилось навсегда во вторник, 12 августа.

Видео дня

Герой ушел в вечность на 33-м году жизни. Об этом сообщили на странице Бурштынского городского совета в Facebook.

"Он мужественно боролся за жизнь после тяжелых травм, полученных в бою, и сердце воина проиграло последний бой... Его дух вознесся над нами – как воина света, как борца за справедливость, за право жить на свободной земле", – сказано в сообщении.

В горсовете рассказали, что Андрей до последнего вздоха верил в победу Украины. Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за мир и свободу, чтобы украинцы могли видеть светлое небо без взрывов и слышать детский смех без страха.

"Община склоняет головы в скорби, разделяя невыразимую боль утраты с семьей, близкими и собратьями Героя. Вечная память и слава Защитнику Украины – Андрею Дыдыку", – говорится в сообщении.

Про время прибытия тела Героя, прощания и чин похорон Андрея обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа была официально подтверждена гибель защитника из Ивано-Франковской области Романа Гречуха. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в Донецкий области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!