Сентябрь – это уже не осень: синоптик ошеломил заявлением об изменениях климата в Украине и указал на риски

В Украине летний период становится заметно длиннее, а зимний сокращается. Из-за таких климатических изменений во многих регионах сентябрь – это уже полноценный летний месяц с точки зрения климатологии.

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На это обратил внимание кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. В статье для meteoprog.com он объяснил, что продолжительность сезонов изменило глобальное потепление.

"Погодные рамки" весны и осени сместились и, как показывают нынешние прогнозы, тенденция продолжится в следующие несколько десятилетий.

Как отмечала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, в нашей стране за последние 60 лет рост средней температуры был почти в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете.

Постепенное удлинение теплого периода фиксируется примерно с 1981 года. Наиболее заметный признак – это большее количество летних дней со средней температурой выше +15 градусов.

К примеру, жара в сентябре уже стала новой нормой, а заморозки во время этого месяца фиксируются заметно реже, чем несколько десятилетий назад.

Сам летний период также становится более жарким. Практически ежегодно фиксируются дни с температурой выше +40 градусов на юге и юго-востоке Украины. Летом растет и количество аномально теплых "тропических" ночей, когда температура не опускается ниже +20.

В то же время климатические зимы становятся короче. Например, в этом году январь стал рекордно теплым по всей Украине. Его температура соответствовала климатической норме марта или ноября.

"Другим важным сигналом, свидетельствующим об изменении климата, является рост интенсивности и повторяемости опасных / стихийных явлений погоды", – отметил Кибальчич.

Он имеет в виду более интенсивные дожди, ливни, более сильные и длительные грозы, шквалы, засухи и волны тепла. Заметно увеличивается повторяемость и диаметр градин в теплое полугодие, порой формируются смерчи.

"В то же время происходит незначительное уменьшение средней скорости ветра, что сказывается на сокращении случаев таких явлений как пылевые бури и метели", – добавил эксперт.

Результатом является то, что природные зоны в Украине смещаются, ведь степная зона расширяется.

Как ранее писал OBOZ.UA, предварительные прогнозы указывают на то, что в 2025 году в Украине будет сухое и жаркое лето. По данным мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы.

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