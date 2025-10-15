Сейчас о таком мало кто слышал: три странных продукта, которые были привычными в СССР

Несмотря на то, что в СССР часто не хватало жизненно необходимых вещей, советская власть стремилась поражать иностранцев технологичностью и оригинальностью своих товаров. Так на полках магазинов в Стране Советов появлялись в частности продукты питания, которые у современного человека вызвали бы только удивление.

OBOZ.UA рассказывает о трех таких продуктах. Зачем их изготавливали и почему они существовали именно в таком форм-факторе, объяснить сейчас будет весьма непросто.

Консервированное мороженое

В СССР для детей выпускали диковинку — мороженое в консервной банке. На этикетке было написано "Пломбир домашний", а производили его на Невельском молочноконсервном заводе в Псковской области. Чтобы приготовить десерт, достаточно было высыпать содержимое банки в кружку, долить воды и заморозить. В результате получался пломбир, который действительно напоминал фабричный. Но зачем были нужны усилия по изготовлению такого мороженого, для современного человека, который может купить в обычном супермаркете какой угодно холодный десерт, остается загадкой.

Сладкая зобная железа

Сегодня это звучит странно, но в советские времена этот продукт считался полезным и часто входил в детское меню. Речь идет о тимусе — зобной железе, или, как ее еще называли, "телячьи молоки". В сыром виде она напоминает кусок жира, но после вымачивания и варки становится достаточно нежной на вкус. Ее нарезали тонкими ломтиками — примерно пол сантиметра толщиной — и подавали к столу. Сейчас такое блюдо найти практически невозможно. Люди получают нужные питательные вещества из обычного мяса и более простых в приготовлении внутренностей.

Сыр в тюбике

Сегодня полки магазинов ломятся от разных видов сыра, но когда-то его продавали даже в тюбике, похожем на упаковку зубной пасты. Именно так фасовали плавленый сыр "Янтарь". Его было удобно брать с собой и намазывать без ножа — просто выдавливая на хлеб. Правда при этом немало продукта оставалось внутри тюбика, а сама упаковка кажется не слишком удобной по сравнению с обычной оберткой. Современные попытки возродить выпуск плавленого сыра в тюбике, кстати, оказались не слишком успешными. Обертка из фольги или ванночка кажутся покупателям более удобными и экономными.

