'Седьмая попытка сработала': Зеленский рассказал об уникальном спасении бойца дроном

Уникальную операцию эвакуации раненого бойца на востоке Украины провели с помощью наземного дрона. После шести неудачных попыток военным удалось вытащить защитника только на седьмую – несмотря на плотный огонь врага. Сейчас боец проходит лечение и реабилитацию.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 ноября, опубликованном на официальном сайте президента.

"Было шесть неудачных попыток эвакуации и очень плотный огонь россиян, но все же седьмая попытка сработала, этот наш наземный дрон помог – и сейчас раненый боец проходит уже лечение, реабилитацию. Его жизнь сохранена", – сказал Зеленский.

Как это произошло

По словам президента, операцию проводили бойцы 1-го отдельного медицинского батальона, которые используют наземные комплексы для эвакуации под огнем. Зеленский отметил, что такие технологические решения уже дают результат и государство планирует масштабировать поставки различных типов дронов для эвакуации, разведки и обеспечения боевых подразделений. Он также сообщил, что подписал указ о награждении участников операции государственными наградами.

По информации президента, шесть первых попыток эвакуации не удались из-за плотного огня врага; только седьмая попытка с применением наземного беспилотного комплекса завершилась успехом. Раненого оперативно доставили на лечение – сейчас он в стабильном состоянии и получает реабилитацию. Зеленский добавил, что это пример того, как сочетание тактики и новых технологий спасает жизни на фронте, и пообещал наращивать поставки таких решений в ВСУ.

Реакция и последствия

Операция подчеркивает рост роли беспилотных систем в эвакуации и логистике на линии фронта. При этом президент отметил, что подобные миссии остаются рискованными – но когда технология срабатывает, она может изменить шансы раненых на выживание. Также из обращения следует политическое решение – усилить государственные инвестиции в соответствующие комплексы и вознаградить участников операции.

