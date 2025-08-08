Самые вкусные жареные пирожки на картофельном отваре: рецепт от Владимира Ярославского

Жареные пирожки – любимое блюдо во многих семьях. Идеальное тесто вам удастся приготовить именно на картофельном отваре. А сам овощ используйте для начинки.

Идея приготовления жареных пирожков на картофельном отваре опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославско в Instagram.

Ингредиенты:

теплая вода из-под вареного картофеля – 350 г

сахар – 30-40 г

свежие дрожжи – 25 г

мука – 520–540 г

соль – 8 г

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В теплом отваре (до 38 °C) растворить сахар и дрожжи.

2. Дать 10 минут, чтобы активировались.

3. Добавить просеянную муку, соль – замешать тесто. Тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. У вас может уйти больше муки, зависит от ее качества.

4. Поставить в теплое место на 45 минут. Примять, дать еще немного подойти, сформировать 12 шариков.

5. Сформированные шарики прижать несколько раз – делать плоскими.

6. Положить 50 г на кружочек, защипать края, снова немного прижать.

7. Оставить настояться 10 минут.

8. Разогреть растительное масло до 180 градусов.

9. Жарить пирожки по 1,5 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Вынуть на бумажное полотенце.

