Самостоятельная жизнь и социальное сопровождение: Фонд Рината Ахметова провел тренинг для около 700 слушателей

На днях в рамках программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар на тему "Подготовка к самостоятельной жизни и социальное сопровождение". Мероприятие стало знаковым событием для специалистов социальной сферы и вызвало большой интерес – зарегистрировались на вебинар более 700 участников из разных уголков Украины.

Онлайн-тренинг объединил представителей служб по делам детей, специалистов центров социальных служб, родителей и воспитателей. Участники имели возможность получить практические инструменты и методические материалы, которые помогут в ежедневной работе с подростками, готовящимися к взрослой жизни.

Спикер мероприятия – Любовь Лориашвили, юрист, психолог, начальник отдела организации учебных мероприятий для семейных форм воспитания Киевского городского центра социальных служб и эксперт Фонда, – поделилась алгоритмами социального сопровождения детей-сирот и подростков под опекой на последнем году перед совершеннолетием.

Фонд Рината Ахметова собрал основные советы, озвученные во время тренинга:

Постепенное формирование жизненных навыков

Подростку важно научиться отвечать за быт, финансы и личную безопасность еще до момента выхода из-под опеки.

"Инвентаризация" умений

Социальный работник вместе с ребенком и попечителем должен определить, какие знания и навыки уже есть, а где есть пробелы.

Создание индивидуального плана

Каждый подросток нуждается в персональной стратегии развития навыков – от ведения домашнего бюджета до планирования собственного времени.

Психологическая поддержка

Подготовка к самостоятельности невозможна без развития стрессоустойчивости и уверенности в собственных силах.

Роль специалиста

Социальный работник должен быть не только наставником, но и партнером, который помогает пройти последний этап перед взрослой жизнью.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.

