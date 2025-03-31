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Салат из пекинской капусты для пасхального стола: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
402
Салат из пекинской капусты для пасхального стола: как вкусно приготовить

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста сочетается со всеми овощами, а также мясом, морепродуктами.

Видео дня
Салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и морковью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1/4 кочана
  • Огурец – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1/2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца (только белок) – 2 шт.
  • Зелень – по вкусу (у меня петрушка и зеленый лук)

Заправка:

  • Желтки – 2 шт.
  • Сметана – 2–3 ст. л.
  • Горчица в зернах – 1–2 ч. л.
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Душковое масло – 1–2 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготолвения:

1. Пекинскую капусту нарезаем, огурец, перец и морковь – тонкими полосками, белки – кубиками.

2. Заправка: желтки растираем со сметаной, добавляем горчицу, лимонный сок, растительное масло, чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.

Заправка для салата

3. Собираем салат: смешайте все ингредиенты, добавляем заправку, перемешиваем и всыпаем мелко нарезанную зелень.

Готовый салат

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