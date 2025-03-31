Салат из пекинской капусты для пасхального стола: как вкусно приготовить
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста сочетается со всеми овощами, а также мясом, морепродуктами.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и морковью.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1/4 кочана
- Огурец – 1 шт.
- Болгарский перец – 1/2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйца (только белок) – 2 шт.
- Зелень – по вкусу (у меня петрушка и зеленый лук)
Заправка:
- Желтки – 2 шт.
- Сметана – 2–3 ст. л.
- Горчица в зернах – 1–2 ч. л.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Душковое масло – 1–2 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготолвения:
1. Пекинскую капусту нарезаем, огурец, перец и морковь – тонкими полосками, белки – кубиками.
2. Заправка: желтки растираем со сметаной, добавляем горчицу, лимонный сок, растительное масло, чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.
3. Собираем салат: смешайте все ингредиенты, добавляем заправку, перемешиваем и всыпаем мелко нарезанную зелень.
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