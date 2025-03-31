Салат из пекинской капусты для пасхального стола: как вкусно приготовить

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста сочетается со всеми овощами, а также мясом, морепродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и морковью.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1/4 кочана

Огурец – 1 шт.

Болгарский перец – 1/2 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца (только белок) – 2 шт.

Зелень – по вкусу (у меня петрушка и зеленый лук)

Заправка:

Желтки – 2 шт.

Сметана – 2–3 ст. л.

Горчица в зернах – 1–2 ч. л.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Душковое масло – 1–2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу

Способ приготолвения:

1. Пекинскую капусту нарезаем, огурец, перец и морковь – тонкими полосками, белки – кубиками.

2. Заправка: желтки растираем со сметаной, добавляем горчицу, лимонный сок, растительное масло, чеснок, соль и перец. Все тщательно перемешиваем.

3. Собираем салат: смешайте все ингредиенты, добавляем заправку, перемешиваем и всыпаем мелко нарезанную зелень.

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