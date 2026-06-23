С протезом инвалидность присвоили на год, а не пожизненно: в сети рассказали о проблемах с реформой МСЭК

В Украине продолжают фиксироваться проблемы, связанные с внедрением новой системы оценки утраты трудоспособности, пришедшей на смену медико-социальной экспертизе (МСЭК). В сети всё чаще появляются жалобы от людей с инвалидностью, которые сталкиваются с неоднозначными решениями во время прохождения процедуры.

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В частности, один гражданин сообщил, что при наличии механического протеза аортального клапана ему назначили инвалидность лишь на один год вместо бессрочного статуса. Подробнее об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

Пациенту с необратимой патологией установили инвалидность на год

По словам мужчины, проходившего процедуру по новым правилам, этот конкретный случай демонстрирует расхождение между действующими нормами и их практическим применением. Экспертная комиссия подтвердила наличие механического протеза аортального клапана и признала состояние пациента стойкой необратимой патологией.

В соответствии с законодательством такой диагноз является основанием для установления инвалидности без определения срока повторного пересмотра. Однако, несмотря на собственное заключение об необратимости состояния, специалисты установили статус лишь на один год.

В результате человек с неизменными медицинскими показателями вынужден ежегодно проходить повторную оценку, что, по мнению заявителя, противоречит самой логике реформы.

Что говорят в Минздраве

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что не могут комментировать или оценивать решение конкретной экспертной группы только на основании описания ситуации. В ведомстве отметили, что для объективного анализа необходимо изучить полный пакет медицинской документации, само решение, его обоснование и другие материалы дела.

Как определяют группу инвалидности и срок её действия

Как отмечается в статье, установление группы инвалидности и срока ее действия определяется не только наличием конкретного диагноза, но и комплексной оценкой нарушений функций организма, их устойчивости, прогноза развития состояния и влияния на повседневную жизнь человека, а также другими медицинскими данными.

В то же время постановление КМУ № 1338 предусматривает случаи, когда инвалидность может устанавливаться бессрочно. В частности, в соответствии с пунктом 15 Критериев установления инвалидности, бессрочный статус предусмотрен для лиц:

с анатомическими дефектами или необратимыми нарушениями функций органов и систем;

для тех, кто имеет инвалидность I группы в течение 5 лет при повторной оценке;

В то же время срок в 5 лет применяется к пациентам:

с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с неблагоприятным прогнозом;

для лиц с тяжелым течением хронических заболеваний.

Также впервые инвалидность III группы устанавливается на один год, II группы – на два года, а при повторной оценке срок может составлять от одного до трех лет.

Таким образом, срок действия инвалидности определяется в соответствии с утвержденными критериями, а не произвольно.

Вместе с тем на практике одинаковые диагнозы могут иметь разную степень функциональных нарушений, динамику течения и влияние на способность человека к повседневной деятельности.

Именно поэтому экспертная оценка учитывает не только диагноз, но и полный пакет медицинской документации, результаты обследований, стойкость нарушений, необходимость лечения или реабилитации, а также прогноз изменения состояния.

В ряде случаев предусмотрена повторная оценка для контроля динамики и возможного пересмотра степени ограничений, а окончательные выводы возможны только после комплексного анализа материалов дела.

Как обжаловать решение экспертной комиссии

Если человек не согласен с решением экспертной комиссии, в частности в отношении установленной группы инвалидности, срока ее действия или других определенных параметров, он имеет право подать жалобу.

Обжалование осуществляется в Центр оценки функционального состояния лица либо самостоятельно в бумажной форме, либо через лечащего врача с внесением данных в электронную систему. После этого решение подлежит пересмотру в установленном порядке.

Напомним, ранее OBOZ.UA подробно объяснял, могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью третьей группы.

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