С Новым 2025-м годом: смешные поздравления с наступающим праздником
С наступающим Новым годом 2025! Это время всегда дарит нам новые надежды, желания и, конечно, поздравления.
Поздравления с Новым годом могут быть с юмором, чтобы вызвать улыбки у их адресатов. Юмор – это отличный способ поднять настроение и начать год с позитивом. OBOZ.UA собрал веселые и смешные поздравления, которые обрадуют вас и ваших близких.
Смешные смс-поздравления с Новым годом.
- Желаю в Новом году стать столь богатым, чтобы пароль от банка был просто: "123456".
- Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год будет столь же продуктивным, как твоя попытка похудеть перед Новым годом.
- Желаю в Новом году найти клад. Ну или хотя бы пульт от телевизора.
- Если слишком бурно встретишь год змеи, то можно грациознее до постели доползти!
- Желаю в Новом году отправиться в кругосветное путешествие. Ну, или хотя бы на кухню за новой порцией салата.
- Пусть в Новом году у вас появится пушистый друг, который будет есть все, что вы не доели.
Забавные поздравления с Новым годом в прозе
Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы все 12 месяцев прошли так же весело и бурно, как праздник. Пусть скрасят твои дни в кошельке купюры, любви красивого мужчины и отдых на морях!
Желаю, чтобы грядущий Новый год принес больше денег и билетов в теплые края. Пусть не скупится на украшения, яхты, машины, квартиры и небольшой домик на берегу моря тоже не забудет. А еще пусть подкинет немного платьев от Chanel, а ты много не наедайся оливье, чтобы влезть в эти платья! С Новым годом!
С наступающим Новым годом! Пусть в наступающем году вы исполните все свои мечты, а если этого не произойдет, дождитесь следующего Нового года и начните бежать к цели заново.
С наступающим Новым годом! Будь здоровее всех здоровых и красивее всех красивых.
Желаю в Новый год напиться и хорошенько веселиться. Пусть в карманах только прибывает, а зла, скорбей и неприятностей никогда не бывает. С новым годом!
С наступающим Новым годом тебя! Желаю виллы у океана и яхты для счастливого плавания, еще желаю денег в мешке, большого фарта и удачного бартера!
Поздравляю с наступающим Новым годом, с новым счастьем, с новым вдохновением и весельем. Желаю, чтобы мороз был только за окном, а не на сердце, чтобы к твоим мечтам и желаниям открылась дверца!
С наступающим новым годом! Хочу весело встретить этот год. Да так встретить, чтобы у кого-то голова трещала, как колокол, а кому-то будет стыдно в глаза друг другу посмотреть. И все же, несмотря на это, продолжать гулять и веселиться!
Смешные поздравления с Новым годом в стихах:
Хай одяг буде від кутюр,
В кишенях — шелест від купюр,
Душа хай прагне авантюр,
А в справах — тільки лиш ажур!
****
Щоб в кишені шелестіло,
в гаражі шоб гуркотіло,
у хліві щоб рьохкало,
а у ліжку охкало!
Щоб вам в радості жилося,
і хотілось, і моглося,
було з ким і було де,
і не застукали ніде!
****
Знов прийшло чарівне свято,
Я всім хочу побажати
І любові, і тепла,
Мрія щоб в житті була!
Посміхайтеся, радійте,
Від кохання шаленійте,
Адже Новий рік — це чудо,
Зі святом, рідні, добрі люди!
****
Щастя, радості, краси,
Бочку меду Вам в труси.
Щоб не злиплись губки голі,
Коханців Вам доволі.
А щоб сало було в хаті,
Кабани хай волохаті
Запетрушать свиноматок,
От і буде Вам достаток
****
У кишенях мати мани,
Полетіти на Багами
Купатися в океані,
Загаряти на ліані
З красунями з телеекрану
Закрутити там романи...
І як зранку прокинешся,
Не впасти з дивану!
Нехай всі мрії та сни збуваються!
****
Бажаю, щоб у Новорічну ніч
Турботи щезли з ваших пліч.
Живіть яскраво та красиво,
Себе цінуйте та людей.
Замість горілки - пийте пиво
І буде все у Вас ОК!
****
Я бажаю вам багато:
Здоров’я віз, достаток в хату,
Слухняних діток, тещу милу,
Свекруху добру незлобливу.
Щоб кум з кумою... Як годиться.
Та щоб роботою гордиться!
І щоб весь рік у всіх у вас
Було в житті усе гаразд!
Ранее OBOZ.UA публиковал смешные поздравления для веселой компании в старый Новый год.
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