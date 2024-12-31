С Новым 2025-м годом: смешные поздравления с наступающим праздником

С наступающим Новым годом 2025! Это время всегда дарит нам новые надежды, желания и, конечно, поздравления.

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Поздравления с Новым годом могут быть с юмором, чтобы вызвать улыбки у их адресатов. Юмор – это отличный способ поднять настроение и начать год с позитивом. OBOZ.UA собрал веселые и смешные поздравления, которые обрадуют вас и ваших близких.

Смешные смс-поздравления с Новым годом.

Желаю в Новом году стать столь богатым, чтобы пароль от банка был просто: "123456".

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год будет столь же продуктивным, как твоя попытка похудеть перед Новым годом.

Желаю в Новом году найти клад. Ну или хотя бы пульт от телевизора.

Если слишком бурно встретишь год змеи, то можно грациознее до постели доползти!

Желаю в Новом году отправиться в кругосветное путешествие. Ну, или хотя бы на кухню за новой порцией салата.

Пусть в Новом году у вас появится пушистый друг, который будет есть все, что вы не доели.

Забавные поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы все 12 месяцев прошли так же весело и бурно, как праздник. Пусть скрасят твои дни в кошельке купюры, любви красивого мужчины и отдых на морях!

Желаю, чтобы грядущий Новый год принес больше денег и билетов в теплые края. Пусть не скупится на украшения, яхты, машины, квартиры и небольшой домик на берегу моря тоже не забудет. А еще пусть подкинет немного платьев от Chanel, а ты много не наедайся оливье, чтобы влезть в эти платья! С Новым годом!

С наступающим Новым годом! Пусть в наступающем году вы исполните все свои мечты, а если этого не произойдет, дождитесь следующего Нового года и начните бежать к цели заново.

С наступающим Новым годом! Будь здоровее всех здоровых и красивее всех красивых.

Желаю в Новый год напиться и хорошенько веселиться. Пусть в карманах только прибывает, а зла, скорбей и неприятностей никогда не бывает. С новым годом!

С наступающим Новым годом тебя! Желаю виллы у океана и яхты для счастливого плавания, еще желаю денег в мешке, большого фарта и удачного бартера!

Поздравляю с наступающим Новым годом, с новым счастьем, с новым вдохновением и весельем. Желаю, чтобы мороз был только за окном, а не на сердце, чтобы к твоим мечтам и желаниям открылась дверца!

С наступающим новым годом! Хочу весело встретить этот год. Да так встретить, чтобы у кого-то голова трещала, как колокол, а кому-то будет стыдно в глаза друг другу посмотреть. И все же, несмотря на это, продолжать гулять и веселиться!

Смешные поздравления с Новым годом в стихах:

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях — шелест від купюр,

Душа хай прагне авантюр,

А в справах — тільки лиш ажур!

****

Щоб в кишені шелестіло,

в гаражі шоб гуркотіло,

у хліві щоб рьохкало,

а у ліжку охкало!

Щоб вам в радості жилося,

і хотілось, і моглося,

було з ким і було де,

і не застукали ніде!

****

Знов прийшло чарівне свято,

Я всім хочу побажати

І любові, і тепла,

Мрія щоб в житті була!

Посміхайтеся, радійте,

Від кохання шаленійте,

Адже Новий рік — це чудо,

Зі святом, рідні, добрі люди!

****

Щастя, радості, краси,

Бочку меду Вам в труси.

Щоб не злиплись губки голі,

Коханців Вам доволі.

А щоб сало було в хаті,

Кабани хай волохаті

Запетрушать свиноматок,

От і буде Вам достаток

****

У кишенях мати мани,

Полетіти на Багами

Купатися в океані,

Загаряти на ліані

З красунями з телеекрану

Закрутити там романи...

І як зранку прокинешся,

Не впасти з дивану!

Нехай всі мрії та сни збуваються!

****

Бажаю, щоб у Новорічну ніч

Турботи щезли з ваших пліч.

Живіть яскраво та красиво,

Себе цінуйте та людей.

Замість горілки - пийте пиво

І буде все у Вас ОК!

****

Я бажаю вам багато:

Здоров’я віз, достаток в хату,

Слухняних діток, тещу милу,

Свекруху добру незлобливу.

Щоб кум з кумою... Як годиться.

Та щоб роботою гордиться!

І щоб весь рік у всіх у вас

Було в житті усе гаразд!

Ранее OBOZ.UA публиковал смешные поздравления для веселой компании в старый Новый год.

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