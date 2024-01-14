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Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

Алина Милсент
Праздники
3 минуты
84
Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

Старый Новый год – не церковный праздник, так что все желающие могут продолжать отмечать его в ночь с 13 на 14 января. Однако традиции щедрования и посевания, которые в народе связывают с Маланкой и Василием, перенесли на 31 декабря и 1 января.

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Праздник Старого Нового года возник в 1918 году после перехода с юлианского календаря на григорианский. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для самых близких.

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Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно исполнятся. Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых устремлений надежд.

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю, чтобы каждый день был полон сказок и чудес, чтобы дом наполнился радостными улыбками, а сердце радовали приятные встречи и замечательные праздники. Мира, добра и победы.

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Хай у Старий Новий рік

Щастя ступить на поріг,

Щоб прийшло у вашу хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Поздравляю со Старым Новым годом. Это отличный повод собраться за семейным столом. Пусть все в вашей семье будут здоровы. Желаю загадать самое заветное желание и приложить максимум усилий, чтобы оно сбылось в новом году. Пусть будут силы и вдохновение для реализации интереснейших и смелых идей. А главное – пусть будет мирное небо и свободная, независимая Украина.

***

Со Старый Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царит уют, счастье, любовь и благополучие. Хочу пожелать, чтобы со старого остались только хорошие друзья и добрые воспоминания, чтобы в новом году все было ново и прекрасно.

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Пусть Старый Новый год несет с собой здоровье, радость и удачу. Поздравляю и желаю из головы и шкафа смело выбросить весь хлам, а в сердце и доме поселить надежду и уют. Желаю прекрасной жизни с новыми идеями для процветания и возможностями для счастья.

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Со Старым Новым годом, друг! Желаю больше позитива, финансов, улыбок, возможностей, веселья и везения. Пусть забудутся старые неудачи, пусть этот год позволит тебе добиться невероятных высот успеха и счастья!

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння

Процвітання вам бажаю

Тепла і терпіння.

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Настал прекрасный праздник, когда все старое, все неудачное и несбывшееся можно навсегда оставить в прошлом, набраться новых сил, зарядиться добрыми словами и пожеланиями, подкрепиться за новогодним столом и смело сделать шаг в победный год.

***

Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе – спокойно и светло. Старый Новый год – это день, когда нужно отбросить негативные мысли, грустное настроение и открыть свое сердце для новизны, победы и счастья.

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

***

Пусть еще раз зажгутся свечи и засияют гирлянды на елке, и в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. Со Старым Новым годом!

***

Старий Новий рік – це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие существуют народные приметы на Старый Новый год.

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