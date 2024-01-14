Со Старым Новым годом: оригинальные и смешные поздравления для веселой компании

Старый Новый год – не церковный праздник, так что все желающие могут продолжать отмечать его в ночь с 13 на 14 января. Однако традиции щедрования и посевания, которые в народе связывают с Маланкой и Василием, перенесли на 31 декабря и 1 января.

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Праздник Старого Нового года возник в 1918 году после перехода с юлианского календаря на григорианский. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для самых близких.

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Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно исполнятся. Пусть в Старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет двери для новых устремлений надежд.

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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю, чтобы каждый день был полон сказок и чудес, чтобы дом наполнился радостными улыбками, а сердце радовали приятные встречи и замечательные праздники. Мира, добра и победы.

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Хай у Старий Новий рік

Щастя ступить на поріг,

Щоб прийшло у вашу хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

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Поздравляю со Старым Новым годом. Это отличный повод собраться за семейным столом. Пусть все в вашей семье будут здоровы. Желаю загадать самое заветное желание и приложить максимум усилий, чтобы оно сбылось в новом году. Пусть будут силы и вдохновение для реализации интереснейших и смелых идей. А главное – пусть будет мирное небо и свободная, независимая Украина.

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Со Старый Новым годом! Пусть в вашем доме всегда царит уют, счастье, любовь и благополучие. Хочу пожелать, чтобы со старого остались только хорошие друзья и добрые воспоминания, чтобы в новом году все было ново и прекрасно.

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Пусть Старый Новый год несет с собой здоровье, радость и удачу. Поздравляю и желаю из головы и шкафа смело выбросить весь хлам, а в сердце и доме поселить надежду и уют. Желаю прекрасной жизни с новыми идеями для процветания и возможностями для счастья.

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Со Старым Новым годом, друг! Желаю больше позитива, финансов, улыбок, возможностей, веселья и везения. Пусть забудутся старые неудачи, пусть этот год позволит тебе добиться невероятных высот успеха и счастья!

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Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння

Процвітання вам бажаю

Тепла і терпіння.

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Настал прекрасный праздник, когда все старое, все неудачное и несбывшееся можно навсегда оставить в прошлом, набраться новых сил, зарядиться добрыми словами и пожеланиями, подкрепиться за новогодним столом и смело сделать шаг в победный год.

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Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе – спокойно и светло. Старый Новый год – это день, когда нужно отбросить негативные мысли, грустное настроение и открыть свое сердце для новизны, победы и счастья.

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Пусть еще раз зажгутся свечи и засияют гирлянды на елке, и в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. Со Старым Новым годом!

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Старий Новий рік – це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие существуют народные приметы на Старый Новый год.

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