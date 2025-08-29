С какими болезнями нервной системы не могут мобилизовать: подробное объяснение

В Украине военнослужащие могут быть уволены с военной службы по состоянию здоровья, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает их непригодными к прохождению службы. При этом оценивают не диагноз сам по себе, а нарушения функций организма, возникающие из-за болезни.

По приказу № 402 о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины лица признаются непригодными к службе при тяжело или умеренно выраженных расстройствах нервной системы. Об этом сообщает OBOZ.UA.

С какими болезнями нервной системы не берут в армию

Воспалительные болезни центральной нервной системы: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс.

Прогрессирующие болезни ЦНС: системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и др.

Эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств.

Болезни периферической нервной системы, сопровождающиеся поражением нервов, нарушением иннервации или сильным болевым синдромом: нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие, быстро прогрессирующие.

В то же время есть расстройства нервной системы, которые не освобождают от службы. К службе в подразделениях обеспечения, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи или охране пригодны лица:

с умеренными нарушениями функций нервной системы;

с медленно прогрессирующими расстройствами;

с транзиторными церебральными ишемическими приступами (G45);

с эпилепсией, если приступы единичные или редкие, без психических нарушений;

с другими эпизодическими или пароксизмальными расстройствами при условии незначительных нарушений функций органов и систем.

Таким образом, решение о годности к службе принимает военно-врачебная комиссия, руководствуясь не только диагнозом, но и фактическим состоянием функций организма и прогрессированием болезни.

