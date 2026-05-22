Розы будут цвести намного пышнее: что нужно сделать в мае
Если в вашем саду есть вьющиеся растения или розы, есть одна вещь, которую вам нужно изменить, чтобы они цвели дольше и пышнее.
Многие люди считают, что вьющиеся растения нужно подвязывать вверх, чтобы стимулировать рост, но это не так. Опытный садовод Ноа Мейби подчеркнул, что подвязывание стеблей горизонтально, а не вертикально, может стимулировать значительно больше цветения в течение лета, пишет Express.
"Многие садоводы естественным образом подвязывают вьющиеся растения прямо вверх, но это часто побуждает растение сосредоточиться на формировании длинных лиственных стеблей, а не цветов", – объяснил он.
Осторожно формируя стебли более горизонтально, вы стимулируете растение к образованию цветущих побегов вдоль всего стебля, что создает гораздо более полный вид.
Этот метод особенно хорошо работает для роз, жимолости и глицинии, особенно в конце мая и в начале июня, когда свежие побеги еще мягкие и гибкие.
"Это идеальное время для завязывания молодых побегов, поскольку стебли еще мягкие и их легко формировать. Позже стебли начинают твердеть, и их становится гораздо труднее формировать, не ломая", – сказал специалист.
Это работает, потому что растения естественным образом направляют энергию к кончику вертикально растущего стебля. Располагая их боком, садоводы могут стимулировать появление большего количества боковых побегов вдоль ветки, что, в свою очередь, означает больше цветов.
