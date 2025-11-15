УкраїнськаУКР
Российские нарративы не работают: на Львовщине перезахоронили эксгумированные останки погибших польских военных

Дарья Дурова
Новости. Общество
4 минуты
138
В Мостисках Львовской области 14 ноября перезахоронили останки погибших в 1939 году польских военных, которые были эксгумированы в августе во Львове. Участие в церемонии приняли представители власти Украины и Польши, духовенство, военнослужащие обеих стран.

Видео дня

Богослужение состоялось в местном костеле Рождества святого Иоанна Крестителя. "Укринформ" передает, что на польском военном участке кладбища в Мостисках похоронили 31-го польского военного. В 2015-2016 годах там уже перезахоронили 138 польских бойцов, погибших в 1939-м.

Украина и Польша активизировали эксгумационные работы

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов указал на недавние эксгумационные работы, проведенные в Пужниках Тернопольской области и Збоисках в пределах современного Львова, а также в селе Юречкова на территории Польши. Это указывает на то, что партнерские принципы и паритетность начали работать, состоялись "шаги друг другу на встречу".

Что касается Збоиска, то воины тогдашней Речи Посполитой, которые принимали участие в обороне Львова, были убиты во время совместных действий немецкой и российской армии.

"Эта страница истории плохо исследована, ведь мы сегодня должны говорить, что тогда было соревнование за Львов между немецкой и красной армией", – сказал Алферов и добавил, что национальное происхождение всех погибших неизвестно, ведь это были мобилизованные солдаты.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Иван Вербицкий назвал перезахоронение "символом воплощения ценностей, которые, как мы верим, разделяет польский и украинский народ".

"Эта ценность – это уважение к правам и достоинству каждого человека. В том числе и после смерти, то есть право на надлежащее захоронение", – уточнил заместитель министра.

Его коллега Александр Мищенко провел параллель между борьбой Украины и Польши во Второй мировой войне с современной борьбой Украины против государства-агрессора РФ.

"Всегда Украина и Польша боролись против агрессоров. В страшной Второй мировой войне как украинцы, так и поляки ценой жертвенности одолели фашистского агрессора. Но, к большому сожалению, другой агрессор, о котором упомянул в своем послании президент Польши Кароль Навроцкий, сегодня трансформировался в путинскую преступную Россию, которая сегодня совершает то, что они не могли сделать в 1939 году вместе со своим приспешником Гитлером", – сказал заместитель главы МИД Мищенко.

Он поблагодарил польский народ за ту поддержку, которую он сегодня оказывает Украине.

Глава Украинского института национальной памяти Алферов также напомнил о сокрушительных преступных обстрелах россиянами гражданского населения и инфраструктуры.

"Во время, когда проводились поисковые работы и раскопки, Львов был подвергнут самой большой атаке за время Войны за независимость с 2014 года. Сегодня они бомбили Киев, и "Шахед" упал на Бабий Яр. Для них нет границы между детсадом, больницей и памятью. Они хотят ее стереть. И эта война – это война не только против Украины, это война против общей памяти, о которой нам завещали в свое время Пилсудский и Петлюра – создание щита Европы против извращенцев ненавистной идеологии"– сказал Алферов.

Россия продолжает информационные выбросы, чтобы поссорить украинский и польский народы

Мищенко отметил, что пророссийские силы в Польше активно используют нарративы, якобы Украина затягивает эксгумацию, не дает разрешений на нее, "что украинцы – вообще неблагодарны". Это не соответствует действительности.

"У нас идет очень конструктивная работа согласно нашему графику договоренностей. И такие события как сегодня выбивают основу под теми лживыми информационными вбросами и способствуют сближению Украины и Польши", – сказал заместитель министра иностранных дел.

Он подчеркнул, что между Киевом и Варшавой есть государственный диалог, который постоянно происходит на высоком уровне, также происходят постоянные контакты на уровне министров.

"То есть элита общества четко знает, что то, что распространяет российская пропаганда – это все неправда", – заявил чиновник.

"К большому сожалению, Россия достаточно нагло действует в польских медиа и пытается вбить клин между нашими народами. Кроме того, есть политические силы, которые свободно, сознательно или бессознательно, участвуют в таких российских провокациях. Поэтому нам надо вместе с президентским Офисом, с президентом и правительством Польши дальше держать эту линию и проводить такие торжественные мероприятия, как сегодня", – сказал Мищенко.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не собирается ставить украинские интересы выше собственных, но отношения между двумя странами должны оставаться партнерскими и сбалансированными.

