'Это должны быть партнерские отношения': Навроцкий заявил, что Польша не будет ставить интересы Украины выше собственных. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не собирается ставить украинские интересы выше собственных. Однако отношения между двумя странами должны оставаться партнерскими и сбалансированными.

Об этом он заявил во время интервью польскому телеканалу Wpolsce24. По словам польского президента, и Киев, и Варшава должны найти симметрию в своих отношениях.

Отношения Украины и Польши

Польский лидер подчеркнул, что правительство должно слышать не только украинцев, но и собственных граждан.

"Прежде всего, это должны быть партнерские отношения, попытка найти симметрию между интересами Польши, интересами Украины и реакцией на события за нашей восточной границей. Мы не можем относиться к интересам Польши, как к чему-то, что должно гарантировать реализацию всех украинских требований, и одновременно закрываться от голосов, звучащих от польского общественного мнения", – сказал Навроцкий.

В то же время он добавил, что не изменил своего недоверчивого состояния к России за вероломное вторжение в Украину в 2022 году, заявив, что его страна будет оказывать Украине необходимую помощь.

Однако Варшава будет отстаивать свою позицию в важных вопросах, подчеркнул Навроцкий.

"Если кто-то в мире, например, Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то он будет удивлен. Мы не можем быть заложниками никаких государств. Мы не будем ставить интересы Украины выше собственных", – резюмировал польский лидер.

Навроцкий добавил, что Польша всегда будет стоять на стороне Украины, но не будет "в заложниках" ни в каких отношениях со странами мира.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий заявил, что требовать репараций от России является опасным шагом, поскольку такой подход поставил бы Москву в один ряд с демократическими государствами, в частности Германией, с которой Варшава ведет переговоры о компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше нашли новую причину не отменять запрет на агроэкспорт из Украины. Обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной не учитывает предложений Варшавы, поэтому ограничения на ввоз украинского зерна и масличных культур остаются в силе.

