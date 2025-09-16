'Ребенок начнет слышать голос родных': 3-летний Богдан из Запорожья получил слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Богданчик от рождения столкнулся с тяжелыми вызовами. Мальчик имеет четвертую группу инвалидности, проблемы с ножками и серьезные трудности с передвижением. Впоследствии врачи обнаружили еще и тугоухость 1 и 3 степени. Недавно Богдан получил современные слуховые аппараты, которые подстраиваются под его индивидуальные потребности. Помощь оказана в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

"Большая благодарность от нашей семьи, потому что от этих аппаратов зависит развитие ребенка. Богданчик начнет слышать голос родных, отзываться по имени, ходить в детсад, чтобы с ним занимались специалисты. Ребенок начнет развиваться и разговаривать", – говорит Наталья, мама Богдана.

Врачи отмечают: помощь в слухопротезировании чрезвычайно важна для Богданчика, ведь развитие его речи напрямую зависит от слуха. Это умение является жизненно необходимым для ребенка, который постоянно проходит реабилитации. Слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова могут стать важным шагом для развития речи, ведь трехлетний ребенок до сих пор не говорит.

"На раннем этапе развития ребенку обязательно нужно слышать звуки и речь, тогда будет прогресс. Со слуховыми аппаратами мы ожидаем улучшения речи. Ребенок должен начать разговаривать, общаться, ходить в садик, в школу, то есть жить, как все", – объясняет Анна Яничкина, аудиолог-слухопротезист "Центра слуха".

Слуховые аппараты удобны в ежедневном пользовании, что особенно важно для маленького ребенка. А в военное время их наличие – это не только комфорт, но и вопрос безопасности: ребенок сможет слышать сигналы тревоги, чтобы вовремя проснуться.

"Он не просыпается, когда взрывы или ракеты летят над нами, не слышит и продолжает спать. Мы каждый раз, как начинают обстрелы, берем его и переносим в коридор, пытаемся спрятаться", – говорит мама Богдана.

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" оказывает помощь детям до 7 лет с нарушениями слуха, которые проживают или проживали в громадах, пострадавших от боевых действий, оккупации или пребывания в окружении.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь уже получили более 6 миллионов детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в слухопротезировании, обращайтесь на бесплатную горячую линию: 0800 509 001 (пн–пт) или пишите в мессенджер Фонда.