Распространенная ошибка может сократить жизнь вашей собаки на два года: о чем идет речь

Ветеринарная медсестра предупредила владельцев собак, что они нечаянно "могут сократить жизнь своих любимцев", если перекармливают своего пса и он имеет лишний вес.

Джейд Вет Нурс регулярно делится советами для любителей животных на своей странице в TikTok под ником @jade.the.vet.nurs. Желая помочь, она поделилась четырьмя советами, которые владельцы могут использовать, чтобы помочь своим собакам похудеть.

"Собаки с избыточным весом живут до 2,5 лет меньше", – предупредила она.

Именно поэтому эксперт посоветовала кормить их в соответствии с тем, сколько они должны весить, а не сколько те уже весят сейчас.

"Всегда взвешивайте пищу и никогда не давайте на глаз. Кормите их диетой для контроля веса", – сказала она.

Обеспечивайте больше физических упражнений своему улблленцу! Чем больше их будет, тем больше калорий они сожгут. Обратитесь к ветеринару за советом по нагрузкам, учитывая особенности вашего животного.

Также используйте низкокалорийные лакомства и не забывайте отнимать их от суточной нормы пищи. Лакомства не должны составлять более 10% от суточной нормы калорий вашей собаки.

"Всегда сначала консультируйтесь с ветеринаром, чтобы исключить любые проблемы со здоровьем, которые могут способствовать набору веса вашей собакой", – предупредила медсестра.

