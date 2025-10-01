'Рано или поздно империя исчезнет': Генштаб обратился к украинцам в День защитников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал поздравление по случаю Дня защитников и защитниц, который ежегодно отмечается 1 октября. В заметке военные подчеркнули преемственность украинской борьбы и неизменность главного врага – российского империализма.

"В День защитников и защитниц Украины мы оглядываемся в прошлое и с гордостью вспоминаем наших предков, борьбу которых продолжаем сегодня. И несмотря на то, что враг остается неизменным – имперские амбиции и колониальная политика московитов – Вооруженные силы Украины, каждый и каждая, кто сейчас в их рядах, делают все возможное, чтобы нашим потомкам больше не пришлось бороться с российской угрозой. Потому что рано или поздно она исчезнет, как и каждая людоедская империя, известная истории", – говорится в обращении.

Поздравление сопроводили историческим видео, которое демонстрирует многовековую борьбу украинцев за свободу – от казацкой эпохи до современной войны. В ролике объединены архивные кадры и современные съемки, подчеркивающие преемственность украинской армии и несокрушимость нации.