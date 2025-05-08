Работал специалистом по обезвреживанию бомб: на Харьковщине погиб британский доброволец. Фото

В Харьковской области, вблизи Изюма, погиб 40-летний британский волонтер Крис Гарретт, который занимался разминированием деоккупированных территорий. О его гибели сообщили в организации Prevail, которую он соучредил. Еще несколько участников группы получили ранения.

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Об этом пишут The Telegraph и ВВС. В гуманитарной организации отметили, что сейчас продолжается сбор информации и сотрудничество с украинскими властями для выяснения всех обстоятельств.

Гарретт имел опыт военной службы в Великобритании, а навыками сапера овладел в Мьянме. До начала войны он занимался уходом за деревьями. Он уже помогал Украине в 2014-2017 годах, а с началом вторжения России в Украину в 2022 году Гарретт вернулся, сначала присоединившись к подразделению "Азов". Позже он сосредоточился на работе по разминированию - сначала как сапер, а затем как инструктор.

Под позывным "Свомпи" он одним из первых иностранцев посетил освобожденные Бучу и Ирпень в апреле 2022 года, помогая очищать территории от мин и взрывчатки.

Кроме практической работы, Гарретт активно занимался повышением осведомленности о взрывоопасных предметах, проводил обучение для украинских военных и волонтеров.

Стоит отметить, что в марте 2024 года так называемый "суд" на оккупированной территории Донецкой области заочно приговорил Гарретта к 14,5 годам заключения за якобы "террористическую деятельность". Сам он назвал это "жалкой попыткой очернить его теми, кто убивал, насиловал и пытал тысячи гражданских в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Тарас Прокопьяк. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 9 апреля.

Напомним, на Лиманском направлении фронта в боях против врага погиб 28-летний воин Андрей Кузь из Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

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