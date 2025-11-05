Работал два месяца: в Ривненской области школьник создал из Lego тренажер для реабилитации ветеранов. Фото и видео

В Ривненской области школьник создал из Lego тренажер для реабилитации ветеранов. Девятиклассник Андриан Гордийчук работал над проектом два месяца.

В дальнейшем парень планирует распечатать 3D-модель изобретения. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Рівне".

Польза изобретения

Проект школьника включает макет тренажера для реабилитации ноги из конструктора Lego. Это позволяет восстанавливать мышечную силу ног, подвижности коленного сустава и стопы.

Изобретатель рассказал, что использовал базовые детали конструктора: три серверных мотора: два больших, и один маленький и контроллер LegoHub, через который выполняется управление. Школьник рассказал, что живет неподалеку от госпиталя ветеранов войны, и каждый день видит людей, нуждающихся в реабилитации. Именно это стало главной мотивацией разработать тренажер.

Парень попал в список лучших юных новаторов Украины и получил серебряную медаль в финале всеукраинского конкурса от Малой академии наук.

Преимущества ортеза

Заместитель директора лицея по научной работе Виталий Переходько рассказал, что проект, который помогает людям в возобновлении ходьбы, создавался два месяца. По словам мужчины, главное преимущество изобретения – низкая стоимость и простота в использовании.

Следующий шаг после создания макета – 3D-модель ортеза. После закупки более мощного оборудования изобретатель планирует создать первый тренажер и обратиться в госпиталь ветеранов войны, чтобы протестировать его.

