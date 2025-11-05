От границы с Польшей до Брюсселя: бывший украинский военный прошел пешком 1500 километров. Видео

Бывший военнослужащий Сил обороны Андрей Маджаров пешком преодолел расстояние в 1500 километров – от украинско-польской границы до Брюсселя. Таким образом он хотел напомнить Европе об Украине и о необходимости усиления помощи.

Видео дня

Свой поход, который длился 93 дня, наш защитник освещал в социальных сетях. В Брюссель, фактическую "столицу" Европейского Союза, он прибыл 4 ноября, о чем сообщил в Facebook.

"Своим шествием я хочу еще раз привлечь внимание европейского сообщества к нашей борьбе с Россией и показать несокрушимый украинский дух, благодаря которому наши западные партнеры до сих пор живут в безопасности. Спасибо им за уже оказанную помощь и прошу не останавливаться, а наоборот усиливать поддержку – особенно теперь, когда Россия применяет дроны-камикадзе и разведывательные аппараты по территории стран ЕС и НАТО.

Нам необходимо организованно объединиться – политикам и народам цивилизованных стран, – чтобы остановить общего врага и нейтрализовать угрозу, которую несет российская агрессия вместе со своими помощниками. Это не только борьба Украины с Россией; это битва добра против зла, демократии против диктатуры, цивилизованного мира против варварства. Если мы проиграем, мы передадим тьму следующим поколениям на века. Поэтому я иду", – объяснял Маджаров ранее на своей странице.

В комментарии "Радио Свобода" ветеран добавил, что также хотел поднять боевой дух украинцев и "привлечь внимание мира к войне толерантными методами, без агрессии".

Что известно об Андрее Маджарове

Андрей Маджаров – участник российско-украинской войны, советник председателя Всеукраинского профсоюза защитников Украины. До российской агрессии против нашей страны был предпринимателем; в 2015 году присоединился к армии и служил на границе с оккупированным Крымом.

Родом из Бердянска Запорожской области. Защищал Киевщину, когда началось полномасштабное вторжение, затем присоединился к штурмовому полку "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють", передает "Новинарня".

После ранений проходил длительную реабилитацию, из-за контузий покинул ряды Сил обороны. Именно во время восстановления ему пришла в голову идея благотворительного похода.

"Я много ходил и понял, что могу использовать это, чтобы напомнить Европе об Украине и попросить больше помощи", – отметил мужчина.

Украинско-польскую границу Маджаров пересек 3 августа. По дорогам Польши, Германии, Нидерландов, Бельгии ежедневно он преодолевал от 20 до 35 км, не используя транспорт.

10 и 11 ноября наш защитник должен выступить на заседании Европейского парламента.

Как ранее писал OBOZ.UA, чешская инициатива "Подарок Путину" всего за один день собрала необходимую сумму для изготовления украинской крылатой ракеты Flamingo. На счет волонтеров поступило более 12,5 млн чешских крон, то есть около 600 тыс. долларов США. Взносы сделали более 8 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!