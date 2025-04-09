Провальная пародия на IKEA: почему мебель в СССР была такой страшной

Мебель в СССР оставалась одним из символов социалистического быта, отличавшегося от того, что предлагала современная Европа. Бытовая мебель часто выглядела ужасно — некачественная, нефункциональная, непривлекательная.

Видео дня

И это не было случайностью, а отражением приоритетов советского государства, где на нужды граждан не всегда хватало ресурсов. Более того, даже с развитием социализма, мебель оставалась далеко от идеальной, и многие вспоминают ее с недоверием до сегодняшнего дня.

OBOZ.UA исследовал, почему мебель в СССР выглядела так, и как советская версия мебели была жалкой пародией на западные аналоги, в частности IKEA.

История мебельного производства в СССР

Впервые мебельные изделия в СССР начали производить еще в 1920-х годах, когда страна испытывала тяжелые времена коллективизации и больших экономических трудностей. К 1940-м годам большинство мебели в советских квартирах были старыми, царскими остатками. В интерьерах доминировали тяжелые дубовые столы и резные буфеты, оставшиеся от императорских времен. Однако уже после войны, начиная с 1950-х, правительство поняло, что нужно больше внимания уделять комфорту населения и начало развивать мебельную промышленность.

Советское мебельное производство было ориентировано на количество, а не качество. Большинство мебели были изготовлены вручную в небольших мастерских или артелях, и даже базовое качество изготовления часто было проблемным. Мебель часто сбивалась гвоздями, красилась масляной краской, и не имела никакой эстетической привлекательности. Однако даже в 1970-80-х годах, когда мебельная индустрия начала немного развиваться, мебель оставалась некачественной и в основном непригодной для комфортного использования.

Что касается внешнего вида мебели, то советские дизайнеры часто пытались копировать западные мебельные тенденции, в частности IKEA, но это было сделано без понимания технологий. Среди наиболее выразительных примеров – мебельные "стенки" или "секции", ставшие иконой советского дизайна, но из-за низкого качества изготовления, они часто были кривыми, с плохой фурнитурой и очень громоздкими. Они занимали полкомнаты и создавали еще больше дискомфорта в уже ограниченном пространстве советских квартир.

Неотделимой частью советских квартир были мебельные стенки – так называемые "секции". Это был огромный набор мебели, занимавший много места и обладающий общими чертами со шкафами, столами и полками. Они не только выглядели бесформенно, но и часто были ненадежными из-за низкого качества фурнитуры. Это была мебель, которая обычно не служила долго, ее трудно было использовать в ограниченном пространстве квартир.

Диваны и кресла советского производства стали подлинным символом некомфортности. Нередко они были не только непривлекательны, но и неудобны. Со временем конструкция такой мебели становилась еще слабее, и она не выполняла своих функций. Кресла и диваны советского производства часто шатались, их обивка быстро портилась, а сама конструкция была не только неэстетичной, но и физически неудобной для длительного использования.

Если мебель для гостиной или спальни еще можно было считать каким-то вариантом оформления интерьера, то мебель для кухни была еще хуже. Обычно это были тяжелые комоды и буфеты, сильно мешавшие на кухнях, особенно в малогабаритных квартирах. Качество материалов было очень низким, а конструкция оставляла желать лучшего. Что касается шкафов и кроватей, то даже в среднестатистических квартирах их часто не было в достаточном количестве или качестве.

Мебель советского производства стала ярким примером того, как страна с огромными ресурсами и технологиями могла производить бездушную и неудобную мебель, в то время как на Западе уже была развита компания, предлагавшая недорогую, но качественную и удобную мебель.

OBOZ.UA ранее сообщал, что в Украине коллекционеры готовы выложить немалые суммы за старую советскую мебель.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.