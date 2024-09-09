Старую мебель и игрушки времен СССР у украинцев покупают за десятки тысяч гривен: названы самые популярные лоты

В Украине на профильных аукционах старые вещи, мебель, игрушки времен СССР покупают за десятки тысяч гривен. К примеру, за старую игрушечную педальную машинку можно получить около 150 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных аукциона Violity. Отметим, что речь идет о ценах, предлагаемых продавцами. Это не говорит о том, что лоты действительно будут приобретены за указанные суммы. Стоимость некоторых лотов может быть завышена продавцами.

К примеру, кресло, якобы изготовленное в Германии во времена Адольфа Гитлера, пытаются продать за 120 тыс. грн. При этом ни истории происхождения, ни название фабрики, на которой оно было изготовлено, не отмечено.

Aрабcка резная спальня ручной работы 60-70 лет из массива дерева продается за 88,5 тыс. грн. Продают шкаф, кровать и две прикроватные тумбочки, а также комод, пуфи и столик.

Один из популярных лотов – Чернильница с изображением Владимира Ленина – продают за 28 тыс. грн. Бюст или портрет Ленина часто размещать в чернильницах, так что на аукционах можно найти несколько подобных предложений. Чем лучше состояние, ты выше будет цена.

Один из самых дорогих лотов – педальная машинка Лайка за 150 тыс. грн. Их производили в 50-60-х годах и сейчас такую машинку действительно можно продать по цене, которая будет выше 100 тыс. грн.

Спросом также пользуются старые куклы. К примеру, куклу на резинках предлагают купить за 25 тыс. грн

"Кукла старинная на резинках, не советский экземпляр, привезенная из-за границы в 50-е годы. Волосы спереди приклеены, далее прошите", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут влиять на него. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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