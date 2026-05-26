Прошел лечение: в посольстве рассказали о состоянии 16-летнего украинца, которого избили на мосту в Варшаве

16-летний украинец, которого избили в Варшаве (Польша), прошел лечение и постепенно возвращается к привычной жизни. 7 мая, из-за разговоров на украинском, на юношу напала группа подростков. Подросток получил перелом черепа, выбитые зубы и травмы лица.

О состоянии юноши рассказали в посольстве Украины в Республике Польша. Там также отметили, что продолжают взаимодействие с польскими правоохранителями.

По состоянию на 26 мая, юноша чувствует себя удовлетворительно. Он завершил лечение и постепенно возвращается к привычной жизни. В посольстве добавили, что консульский отдел продолжает поддерживать связь с семьей и следить за ходом расследования.

22 мая консул посетил семью парня. Во время встречи он узнал о состоянии здоровья Артема, ходе лечения и потребностях семьи. Через несколько дней, 25 мая, когда состояние подростка стабилизировалось, в Консульском отделе Посольства состоялась еще одна встреча с семьей. Во время нее представители посольства подробно обсудили вопросы защиты прав несовершеннолетнего.

Нападение на украинца в Польше: что известно

Нападение на 16-летнего Артема произошло 7 мая на Свентокшиском мосту в Варшаве. Группа старших подростков напала на украинских школьников из-за того, что они разговаривали на украинском.

Подросток получил тяжелые травмы, среди которых перелом черепа, выбитые зубы и травмы лица. Также парень пережил сильный психологический стресс и боится выходить из дома.

По делу уже задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 15 до 18 лет. Все они являются гражданами Польши. По состоянию на момент публикации, продолжается следствие.

Ранее пострадавшего украинца в больнице посетил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. Во время визита Чажастый поддержал парня и его семью, а также пригласил их посетить польский парламент и сенат. Он подчеркнул, что Польша не должна быть страной, где ребенок боится говорить на родном языке, и заявил о намерении обсудить ситуацию с руководством МВД Польши.

