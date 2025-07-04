Продавали 'работу' водителем за 20 тыс. долларов: на Львовщине разоблачили схему для уклонистов

На Львовщине будут судить организаторов схемы незаконного пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами под видом водителей международных перевозок. Такую "работу" злоумышленники продавали уклонистам за 20 тысяч долларов.

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Об этом сообщила Спецпрокуратура Западного региона. Участникам организованной преступной группировки сообщили о подозрении.

Отмечается, что среди организаторов – трое жителей Стрыйского района. Они подыскивали мужчин, которые не имели законных оснований для выезда из Украины во время действия военного положения, и фиктивно трудоустраивали их водителями в компании, которая якобы осуществляет международные перевозки.

После этого подавались заявки в информационную систему "Шлях", а после их согласования участники группы изготавливали необходимый пакет документов для создания видимости законного выезда.

"Клиентов" формально принимали на работу, допускали к "выполнению обязанностей" и организовывали их выезд через пункты пропуска на Львовщине и Закарпатье.

Цена на такие "услуги" колебалась от 18 до 21,5 тысяч долларов с одного "клиента".

Напомним, что недавно пограничники разоблачили масштабную схему незаконной переправки нарушителей через границу. Организованная преступная группировка длительное время действовала в нескольких регионах страны.

Каждый член ОПГ выполнял свою роль: одни подыскивали клиентов, другие перевозили их в приграничные районы и передавали проводникам, которые сопровождали их до границы или предоставляли маршруты движения в обход пунктов пропуска. За свои "услуги" с уклонистов злоумышленники брали по 13 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также пограничники сорвали схемунезаконного военнообязанных в Молдову. Ее организаторы вывозили мужчин за границу в фурах. "VIP-места" продавали за 10 500 долларов.

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