Предназначены только для почвы: какие многолетники не следует выращивать в контейнерах

Многолетние растения добавляют красоты саду, но не все они подходят для выращивания в контейнерах. Неправильный выбор растения или размера горшка может привести к стрессу, пожелтению листьев, уменьшению цветения и замедлению развития.

В некоторых случаях растение может даже погибнуть, если его попытаться пересадить из контейнера в открытый грунт после длительного стресса. Корни крупных многолетников часто оказывают давление на стенки горшков, разрушая их за несколько сезонов.

Это приводит к дополнительным затратам на замену поврежденных контейнеров. Эксперты дали советы, какие именно многолетники лучше высаживать исключительно в открытый грунт, чтобы избежать проблем.

Бамбук

Бамбук – настоящий вызов для контейнерного садоводства из-за его агрессивного корневища.

Подземные стебли этого растения способны пробивать даже бетонные горшки за два вегетационных периода, создавая значительное давление. В то же время выращивание бамбука в открытом грунте также требует осторожности, ведь некоторые его виды растут до 90 см в день и могут заполонить участок. Чтобы контролировать его рост в саду, необходимо устанавливать прочные барьеры вокруг корней и избегать посадки вблизи зданий.

Ирисы

Ирисы лучше всего раскрывают свою красоту, когда имеют возможность долго расти в земле, становясь все пышнее.

В контейнерах их цветение недолговечно, что делает горшок пустым и непривлекательным большую часть года. Ограниченное пространство не позволяет ирисам развивать крепкую корневую систему, необходимую для их полноценного роста. Поэтому для создания ярких клумб лучше высаживать ирисы в открытый грунт.

Пионы

Пионы, как травянистые, так и древовидные, лучше всего чувствуют себя в смешанных многолетних бордюрах, где они могут расти годами.

В контейнерах их потенциал ограничивается из-за нехватки пространства для корней. Древовидные пионы, которые выживают десятилетиями, со временем страдают от тесноты, ведь их деревянистые стебли становятся крепче, а корни не могут сформировать глубокий стержневой корень. Для пышного цветения пионы нуждаются в пространстве сада.

Луговые цветы

Луговые цветы, такие как эхинацея и рудбекия, имеют глубокие корни, которые достигают 0,9–1,2 метра. В контейнерах их корни вынуждены расти кругами, что приводит к обрастанию и затрудняет поглощение воды и питательных веществ.

Эти растения созданы для открытых пространств, где их корни могут свободно развиваться. Высаживание луговых цветов в горшки приводит к ослаблению растений и потере их естественной красоты.

Большие хосты

Большие хосты кажутся идеальными для тенистых контейнеров, но их пышные листья требуют постоянного увлажнения, которое трудно обеспечить в горшках.

Даже при ежедневном поливе листья хост в контейнерах часто буреют к середине лета. Объем почвы в горшке не может поддерживать необходимый уровень влаги для этих растений. В открытом грунте хосты лучше сохраняют свою декоративность и здоровье.

Выбор правильного места для многолетних растений – ключ к их здоровью и долговечности. Бамбук, ирисы, пионы, луговые цветы и крупные хосты лучше чувствуют себя в открытом грунте, где их корни имеют достаточно пространства для роста. Контейнеры могут быть удобными для сезонных композиций, но для этих растений они становятся ограничением, что вредит их развитию и приводит к дополнительным затратам. Высаживайте эти многолетники в саду, чтобы наслаждаться их красотой без лишних проблем.

