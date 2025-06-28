'Преданный Украине до последнего вздоха': на фронте погиб 33-летний воин из Ивано-Франковской области. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб воин из Ивано-Франковской области Шархан Мовчан. Последний бой защитник, которому было всего 33 года, принял на Сумщине 23 июня.

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Жизнь защитника оборвал удар вражеского дрона. О потере сообщил председатель Долинской территориальной громады Иван Дырив.

"С глубокой скорбью сообщаем, что во время выполнения боевого задания погиб Мовчан Шархан Анатольевич, житель города Долина, солдат, стрелок-номер обслуги штурмового подразделения. Шархан погиб 23 июня 2025 года в районе населенного пункта Андреевка Сумской области, при исполнении долга защитника Украины. В результате удара вражеского дрона получил ранения, несовместимые с жизнью", – отметил городской голова.

В январе этого года молодому защитнику исполнилось 33 года.

"Молодой, отважный, преданный Украине до последнего вздоха. Искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби. Мы помним. И всегда будем помнить. Благодарны навеки за подвиг", – написал Дыров.

Когда тело воина привезут на малую родину, в Долинском горсовете пообещали сообщить на следующей неделе.

Напомним, ранее стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Коваленко. Его жизнь оборвалась 22 июня.

Также сообщалось, что на фронте погиб защитник с Полтавщины Александр Гулак. Он защищал Украину еще в 2014-м, а с началом полномасштабной войны добровольцем вернулся в ряды украинского войска.

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