'Правило двух стен не спасло': спасатели показали фото разрушенного дома в Киеве

В воскресенье, 16 ноября, спасатели показали фото разрушенного российским беспилотником дома в Киеве. Правило двух стен не спасло хозяев дома.

Фото ужасного попадания опубликовали в ГСЧС. Там отметили, что нужно во время воздушных тревог и российских атак беречь свою жизнь и идти в укрытие.

"Киев. Перед вами – с болью кадр города, который пережил очередную ночь ужаса. Разрушенная 9-этажка после массированного комбинированного удара россиян в ночь на 14 ноября. Несколько десятков человек остались без крыши над головой. Некоторые – без тех, кого любил", – говорится в подписи под фото.

В ГСЧС отметили, что под обломками помещения закончились чьи-то истории, оборвались чьи-то голоса, погасли целые семьи.

"На фото – последствия попадания одного единственного БпЛА. Правило двух стен не спасло... Задумайтесь! Только пустые комнаты, сорванные перекрытия, вырванные из жизни будни, которые секунду назад были такими привычными. И спасатели, которые шаг за шагом расчищают руины в надежде, помочь... Берегите себя. Ходите в укрытия, не игнорируйте тревоги. Жизнь –– самое ценное, и каждая секунда может изменить все! Выстоим!" – подчеркнули в ГСЧС.

Террористическая атака РФ

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в разных районах города, есть десятки раненых.

В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

