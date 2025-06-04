Правда ли, что в СССР не было клещей: объяснение

Многие люди, которые помнят времена Советского Союза, вспоминают, что тема клещей не была такой острой, как сегодня. Существует распространенный миф о том, что в СССР этих опасных членистоногих практически не было.

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Хотя это утверждение не соответствует действительности - клещи водились и тогда - их количество и угроза были значительно меньше благодаря широкомасштабной, хотя и крайне опасной, программе борьбы. Эта программа, имевшая целью защиту от клещевого энцефалита, имела серьезные экологические последствия, о которых стало известно лишь десятилетиями позже.

Об опасности клещей и вирусах, которые они переносят, ученые узнали относительно недавно. Лишь в 1937 году вирусолог Лев Зильбер впервые обнаружил, что клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита. Это открытие стало толчком для срочной разработки мер борьбы с этими паразитами, особенно после того, как Союз накрыла вспышка смертей от энцефалита.

Ученые получили задачу быстро найти эффективное средство. В результате многочисленных экспериментов наиболее подходящим препаратом был признан дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Этот химикат ранее уже использовался для борьбы с малярийными комарами и другими вредителями. ДДТ оказался чрезвычайно эффективным, но имел один критический недостаток - он отличался высокой устойчивостью и способностью накапливаться в живых организмах, что приводило к серьезным экологическим нарушениям.

Массовое применение химикатов против клещей и его последствия

Именно ДДТ, который широко распыляли с помощью авиации, сыграл решающую роль в борьбе с клещами в СССР. Поскольку обработка только парковых зон была недостаточной, химикат распыляли и над большими лесными массивами. Такая "атака" на клещей, проводившаяся ранней весной, защищала обработанную местность от их появления сроком от 2 до 5 лет.

Несколько позже ученые предложили использовать менее агрессивный препарат трихлофос для тотальной обработки территорий санаториев, пионерских лагерей и городских лесопарковых зон, чтобы минимизировать вредное воздействие на здоровье людей.

Экологическая цена "победы" над клещами

Дихлордифенилтрихлорэтан активно использовался в СССР для борьбы с клещами до конца 1980-х годов. Лишь на рубеже эпох стало очевидно, что вреда от ДДТ значительно больше, чем пользы. Оказалось, что это средство наносит непоправимый вред окружающей среде и, как следствие, человеку.

Проблема заключалась в том, что ДДТ не разлагается во внешней среде, а накапливается в почве и воде. Когда его концентрация в природе становилась слишком высокой, химикат начинал пагубно влиять на все формы жизни. Выяснилось, что инсектицид негативно влияет не только на вредных насекомых, но и на экосистему в целом. От распыления ДДТ погибали не только клещи и комары, но и безвредные насекомые, такие как пчелы, что непосредственно сказывалось на урожайности.

Запрет ДДТ и долгосрочные последствия

В результате, средство, которое в первой половине XX века считалось спасением, к концу XX века подверглось активной критике экологов со всего мира. В 1989 году дихлордифенилтрихлорэтан был официально запрещен в СССР. Ученые предсказали, что дальнейшее использование ДДТ даже в течение еще 10 лет могло привести к тому, что место энцефалитных клещей заняла бы другая, возможно, еще более опасная инфекция. Кроме того, это непременно сказалось бы на потомстве рыб и птиц даже тех регионов, где клещей не было, поскольку ДДТ "попал" бы туда через пищевую цепочку.

Борьба с клещами в СССР не ограничивалась лишь химическими методами. Важную роль играла плановая вакцинация жителей против энцефалита. Прививки делали людям, которые проживали в потенциально опасных районах, а также тем, кто работал на природе, где был повышенный риск атаки клеща. Обязательной вакцинация была для охотников, пастухов, рыбаков, зоологов, ботаников, а также для экскурсоводов, туристических инструкторов, работников геолого-разведывательных отрядов и других категорий.

Полный цикл вакцинации состоял из трех доз, которые вводились с определенными интервалами, а профилактическая вакцинация начиналась еще осенью. Кроме того, работников, которые попадали в зону риска, обеспечивали специальными защитными костюмами, что также способствовало снижению уровня заражений.

На OBOZ.UA вы сможете узнать, почему определенные действия после укуса клеща могут быть вредными.

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