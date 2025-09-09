Поврежденное судно 'Ингульский' подняли из устья Дуная: какова его дальнейшая судьба

Земснаряд "Ингульский", который получил повреждения во время работ в устье Быстрое на Дунае, успешно подняли и направили на техническое обследование. По результатам проверки специалисты определят объемы ремонта и порядок восстановительных работ.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины. Отмечается, что восстановление "Ингульского" является стратегически важным для обеспечения дноуглубительных работ на Дунае.

Эти работы критически необходимы для поддержания безопасного судоходства, особенно в устьевых участках, где концентрация судов наибольшая.

"Мы понимаем стратегическую важность этого судна для обеспечения дноуглубительных работ, в частности на Дунае. Восстановление "Ингульского" – это важный шаг к усилению способности АМПУ выполнять ключевые функции собственными силами", – отмечают в ведомстве.

Ремонт судна планируют выполнить в максимально сжатые сроки, чтобы вернуть его в эксплуатацию и усилить способность АМПУ поддерживать эффективную работу речной инфраструктуры.

Что предшествовало

В Одесской области в устье Дуная в четверг, 23 июля, подорвалось судно-земснаряд во время выполнения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников "Администрации морских портов Украины". Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11-ю членами экипажа, информировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, на побережье Черного моря в селе Коблево Николаевской области взорвалась мина. Предварительно, детонацию вызвало дикое животное.

В июне в Белгород-Днестровском районе Одесской области два человека подорвались во время купания в море. Оба мужчины погибли на месте.

