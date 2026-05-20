Потерял ноги и зрение на один глаз, но не веру в будущее: история гвардейца Максима Юзвяка в проекте OBOZ.UA 'МВД Несокрушимые'

Министерство внутренних дел Украины совместно с OBOZ.UA продолжают коммуникационную кампанию, призванную рассказать об инициативе "МВД Несокрушимые", истории ее участников и силу восстановления через спорт. Это истории о людях, которые после тяжелых ранений не сломались, а нашли в себе силы начать новый этап жизни, вернуться к активности, службе и борьбе – уже в новой для себя реальности.

На войне человек очень быстро учится различать настоящее. Не по словам – по поступкам. По тем, кто после тяжелого ранения не говорит о потерях, а строит планы возвращения в строй.

История пилота ударных дронов-бомберов отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Национальной гвардии Украины Максима Юзвяка.

В январе 2025 года вблизи Торецка во время боевого выхода вражеский FPV-дрон ударил рядом с позицией Максима. Ранения оказались чрезвычайно тяжелыми – он потерял зрение на один глаз и обе ноги. Но даже сейчас, проходя реабилитацию и протезирование, Максим говорит о будущем. О службе. О спорте. О жизни.

В армию Максим присоединился как доброволец в июле 2024 года, до этого с началом полномасштабного вторжения занимался волонтерской деятельностью.

Максим Юзвяк, который вернулся на Родину из Вроцлава (Польша) в 2022 году, сначала участвовал в эвакуации гражданского населения, а уже с апреля вместе с благотворителями осуществлял поставки транспорта и снаряжения для нужд Сил безопасности и обороны Украины. До июня 2024 года Максиму вместе с единомышленниками удалось обеспечить фронт более 300 автомобилями, также дронами, "старлинками", средствами индивидуальной защиты, оптикой и тому подобное. В июле 2024 года он сам присоединился к военным собратьям – стал оператором дронов в составе подразделения НГУ.

"Я вернулся в Украину для выполнения своего гражданского долга", – рассказывает гвардеец, который до войны переехал жить в Польшу.

По образованию Максим – финансист со знанием иностранного языка, имеет степень магистра финансов. До вуза учился в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна. Работал бухгалтером, администратором проектов, впоследствии занимался предпринимательской деятельностью в сфере рекламы, открыл с товарищем в Киеве три ресторана. В 2021 году он продал свою долю бизнеса и поселился во Вроцлаве, где и находился на момент начала полномасштабного вторжения.

"В армию я пришел как доброволец, потому что я видел, как мы, волонтеры, помогаем, но понимал: этого недостаточно, – отмечает 35-летний Максим Юзвяк. – Я вернулся из Польши, потому что чувствовал, что мое место здесь, дома, рядом со своим народом. Моя жизнь до войны была успешной, но ценности, которые я вынес еще из лицея имени Богуна – дисциплина, ответственность, любовь к Родине – они не позволили мне оставаться в стороне. Я имел высшее образование, имел жизненный опыт, и я знал, что могу применить свои знания и навыки для защиты страны".

Сейчас Максим проходит процесс реабилитации и протезирования, активно занимается адаптивным спортом и плаванием. После восстановления военный вернулся в подразделение беспилотных систем на должность аналитика.

Он присоединился к проекту "МВД Несокрушимые" и занимается регулярно – по два-три раза в неделю. Максим не потерял ни боевого духа, ни позитива – и сегодня вдохновляет всех вокруг своим примером.

"Бассейн очень помогает в реабилитации. Я лучше чувствую свое тело, лучше держу баланс. Это способствует не только физическому, но и моральному восстановлению – становишься спокойнее, увереннее, чувствуешь себя более целостным. Вода также помогает адаптироваться к новому телу, к новым обстоятельствам жизни. Это как постепенная интеграция в мир заново", – рассказывает боец.

Как отмечает военный, физическая активность на пути к восстановлению играет важную роль. Буквально, чтобы "встать на ноги" после ампутации двух нижних конечностей нужна большая физическая подготовка.

"Перед поступлением в военный лицей я активно занимался бегом на короткие дистанции и силовым упражнениями на турнике и брусьях. Несколько раз участвовал в соревнованиях, – рассказывает гвардеец – Это были мои первые сознательные шаги в физической подготовке, и именно тогда я понял, что целеустремленность и настойчивость дают результат".

После обучения в военном лицее Максим продолжил заниматься легкой атлетикой, впоследствии к спортивным увлечениям добавились бокс, катание на горных лыжах и сноуборде, также на вейкборде.

"Мечтал и мечтаю когда-то принять участие в спортивных соревнованиях по триатлону на длинную дистанцию Ironman", – продолжает он.

Плаванием Максим не занимался профессионально или регулярно до ранения. Но сейчас в процессе реабилитации плавание стало не просто видом спорта, а жизненной необходимостью и мощным инструментом восстановления.

"Первые погружения в воду после ранения были одновременно сложными и облегчающими. В воде я чувствую легкость, невесомость, что является огромным контрастом к ограничениям на суше. Это ощущение, когда тело, несмотря на потери, может двигаться, преодолевать сопротивление воды, дарит непревзойденную радость и веру в собственные силы", – делится гвардеец.

По словам Максима, плавание кардинально изменило его самочувствие. Это не только физическое восстановление мышц, которые не задействованы во время протезирования, но и мощная психологическая разрядка.

"В воде мое тело становится более послушным, гибким. С каждой тренировкой растет уверенность, уменьшается фантомная боль, улучшается сон", – говорит он.

Благодаря тренировкам в бассейне Максим снова начал плавать в открытых водоемах – в частности, в Днепре в рамках летней программы проекта. Это дало толчок к новым открытиям:

"Я думал, что никогда больше не смогу плавать на открытой воде. Но тренировки на Днепре вдохновили меня попробовать адаптивный вейкборд – когда тебя тянет канат на доске. А сейчас я еще занимаюсь яхтингом – меня пригласили в яхт-клуб, и сегодня я уже выхожу на воду на настоящей яхте с парусами. И если бы не было бассейна, я бы, наверное, просто боялся заходить в воду".

Цель гвардейца в плавании – не олимпийские рекорды, а полное восстановление физической активности (насколько это возможно) и возвращение к полноценной жизни.

"Хочу достичь такой физической формы, которая позволит мне быть максимально эффективным на новой должности аналитика в подразделении, а также вдохновлять других ветеранов и людей с инвалидностью не сдаваться, – говорит Максим. – Плавание – это путь к новой физической свободе".

И, возможно, именно в этих словах – главная суть его истории.

Несокрушимость – это не отсутствие боли. Несокрушимость – это способность после нее снова выбрать жизнь.