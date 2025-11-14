Потенциальная кандидатка на должность министра юстиции засветила брендовых вещей почти на 3 млн грн – СМИ

Заместителя председателя ОП Ирину Мудрую, которую сейчас рассматривают на должность министра юстиции, обвинили в появлении на публичных мероприятиях в наряде и украшениях общей стоимостью более 70 тыс долларов.

Видео дня

Такие подсчеты за последние полгода обнародовал сатирический таблоид Harley Quinn, который следит за украинским политическим бомондом.

В публикациях этого ресурса указано, что журналисты проанализировали несколько недавних выходов Мудрой в свет и оценили общую стоимость ее стилизованного гардероба. Таблоид добавил и цитату, в которой автор иронизирует над ценными брендами и намекает на разрыв между реальными доходами чиновницы и ее образом.

"Решили подсчитать ее гардероб за последний год. А там в коллекции все новинки роскошного люкса: и Dior, и Gucci, и Bvlgari, и прочее блестящее, кожаное, по-богатому. Насчитали более 70 000 долларов за десяток выходов в свет", - сообщил таблоид.

Реакции и замечания

Кроме того, в текстах ресурса говорится, что в отдельных случаях они фиксировали на Мудрой часы Audemars Piguet Royal Oak, оцененные примерно в 25 тыс евро, а также подвеску Bvlgari B.Zero1. Все это сопровождалось намеком на возможные вопросы к декларации.

В материалах издания "Фраза" отмечается, что в декларациях Мудрой за несколько последних лет указано только кольцо Graff, браслет Cartier и одни люксовые часы. Остальные украшения, которые попали на фото, якобы остались вне документов. Это, конечно, уже вызывает дополнительные вопросы у тех, кто внимательно следит за публичными расходами чиновников.

Факты и оценки

По официальным данным, заработная плата Мудрой за 2024 год составила 806 тыс грн. Это меньше, чем общая стоимость украшений, которые ей приписывает таблоид за короткий период публичных появлений. Здесь контраст трудно не заметить, хотя объяснения, возможно, еще появятся.

Напомним, 13 ноября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Кабмине сейчас обсуждают две кандидатуры на должность министра юстиции. Среди них – вице-премьер Тарас Качка, которому могут поручить еще и Минюст, и Ирина Мудрая, которая сейчас работает заместителем руководителя ОП. Это делает тему стоимости ее образов еще более заметной в информационном поле.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук должны уйти в отставку. Их увольнение будет оперативным, подчеркнул глава государства.

