Поставьте в спальне: какое комнатное растение отпугивает комаров

Болезненные укусы комаров способны испортить отдых и вывести из себя даже самого спокойного человека. К счастью, существуют эффективные и безопасные комнатные растения, которые отпугивают комаров запахом, непривычным или неприятным для них.

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Размещение таких зеленых защитников прямо в спальне становится прекрасной природной альтернативой агрессивным химическим средствам, уверяет kobieta.interia. Помимо использования вазонов, предотвратить появление нежелательных гостей можно с помощью нескольких доступных домашних профилактических методов.

Активность комаров заметно возрастает именно после захода солнца, когда температура воздуха понижается, а уровень влажности, наоборот, повышается. В это время они выходят на "охоту", ориентируясь в пространстве с помощью органов чувств. Свою жертву насекомые выслеживают по углекислому газу, который человек выдыхает во время сна, а также реагируют на естественное тепло тела и запах пота.

Вероятность встречи с этими кровососами существенно возрастает, если ваше жилье расположено недалеко от парков, лесных массивов или водоемов – прудов, озер или болот. Кроме того, имеет значение и этажность здания, ведь комары летают относительно низко. Жильцы первых этажей страдают от них чаще всего, тогда как на верхние этажи многоэтажек насекомые залетают значительно реже.

Какое растение пугает комаров

Чтобы не тратить ночь на изнурительную борьбу с насекомыми, лучше заранее позаботиться о профилактике и украсить спальню специальными растениями. Лучше всего с этой задачей справляются лаванда, кошачья мята и лимонная трава (цитронелла). Их насыщенный и приятный для человека аромат является прекрасным природным барьером, который заставляет комаров держаться как можно дальше от вашей кровати.

Усилить защиту спальни можно с помощью простой самодельной ловушки из подручных материалов. Для этого достаточно разрезать пополам обычную пластиковую бутылку, вставить верхнюю часть горлышком вниз в форме воронки и закрепить ее.

Внутрь емкости наливают смесь из 250 мл воды, четырёх столовых ложек сахара и щепотки дрожжей. Такая приманка, установленная в укромном уголке комнаты, активно привлекает насекомых и надежно удерживает их внутри, обеспечивая вам спокойный и крепкий сон.

По случаю почитайте на OBOZ.UA об эффективных способах отпугнуть комаров от дома.

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