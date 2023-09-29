Последняя в 2023 году: над Украиной взошла Суперлуна. Фото и видео

Над Украиной взошла Суперлуна. Она последняя в этом году.

Уникальное явление можно увидеть из любого уголка страны. OBOZREVATEL собрал самые яркие кадры Суперлуны, которые были зафиксированы в разных регионах (чтобы просмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

Суперлуна – это время, когда Луна ближе всего к Земле на своей орбите. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем обычно, в частности, на 14%.

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Чтобы лучше рассмотреть ее, следует найти место с наименьшим количеством искусственного света.

Суперлуна на треть ярче обычной. Ее еще называют "Луной урожая", ведь ассоциируется с осенними работами в поле и огороде.

В этом году уже было три Суперлуны: одна появилась в июле и две в августе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Суперлуной этой ночью на небосводе можно будет рассмотреть две планеты нашей Солнечной системы – газовых гигантов Сатурна и Юпитера. Сатурн расположится справа от Луны и немного выше нее в момент восхождения. Он будет настолько ярким, что полностью освещенный лунный диск его не омрачит. А Юпитер можно будет заметить с противоположной стороны – слева от Луны и чуть ниже ее. Их можно будет видеть приблизительно в этом же положении еще несколько ближайших дней.

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